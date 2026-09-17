¿Se pudo evitar la tragedia? la explicación de un piloto sobre el helicóptero accidentado en Los Ángeles

Mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido con el helicóptero estrellado el pasado 15 de septiembre en Los Ángeles, que dejó tres personas fallecidas, han empezado a surgir hipótesis sobre lo ocurrido.

Además, también han salido expertos en medios estadounidenses que han dado su análisis del accidente y cómo pudo evitarse.

El pasado 16 de septiembre, The New York Post publicó el análisis de una piloto experimentada, quien explicó cómo el accidente pudo evitarse si se hubieran tomado decisiones cruciales "en cuestión de segundos".

Zoey Tur, piloto de helicóptero con larga trayectoria y expiloto-reportera de KCBS y KNBC, además de contar con más de 10 mil horas de vuelo y ser propietaria de dos helicópteros, analizó principalmente el video en el que el vehículo empezó a perder altitud y velocidad poco a poco hasta estrellarse en un barrio de Chatsworth.

Tur explicó a The New York Post que el hecho se hubiera evitado si el piloto "hubiera reaccionado con suficiente rapidez".

"Creo que había una buena probabilidad de que la aeronave pudiera haber aterrizado de forma segura si el piloto hubiera reaccionado con la suficiente rapidez", dijo Tur.

If you listen, you could hear the low rotor RPM annunciator horn going off. You could also hear the engine rev down. This was an engine failure, and slow response into entering an auto -rotation by PiC. No survivors. #KNBC #HelicopterCrash pic.twitter.com/JbOJ5DGPZR — Zoey Tur🚁 (@ZoeyTur) September 16, 2026

La piloto detalló que el helicóptero accidentado al parecer se encontraba en vuelo estacionario cuando su motor empezó a perder potencia de forma progresiva.

Tur analizó tanto los videos como los audios vinculados al accidente y señala que en ese momento se puede escuchar una especie de "claxon", lo cual interpreta que pudo ser una alarma para advertir al piloto sobre una baja velocidad.

En detalle, Tur explicó que esa alerta aparece cuando el helicóptero está con bajas revoluciones por minuto (RPM) en la parte del rotor o puede ser una pérdida en la presión hidráulica.

"No es deseable escuchar ninguna de estas señales cuando suena la bocina en pleno vuelo, ya que significa que solo se dispone de uno o dos segundos para bajar el paso colectivo", señala la piloto.

I owned two of these helicopters- AS 350 B. If you listen, you could hear the low rotor RPM horn going off it appears this may be an engine failure. Latest I’m hearing is that everybody aboard the aircraft is dead and one person on the ground. The copter is operated by my protégé… — Zoey Tur🚁 (@ZoeyTur) September 16, 2026

Tur dice que un piloto que se encuentra en esa situación tiene un "margen de segundos" para empezar a bajar progresivamente y aterrizar de una forma segura.

"Si hubiera reaccionado con rapidez, podría haber derribado la aeronave. Quizás no habría sido un accidente grave. Podría haber dañado el rotor de cola o la propia aeronave, pero creo que habría sido posible sobrevivir", señala la piloto.

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