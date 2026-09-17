Cancillería da seguimiento a heridos tras accidente de helicóptero en Los Ángeles en el que falleció Edy Gutiérrez Mejía

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala informó este jueves 17 de septiembre que, por medio del Consulado General en Los Ángeles, brinda seguimiento al caso de tres guatemaltecos afectados por un accidente de helicóptero ocurrido el 15 de septiembre en Chatsworth, en el referido estado.

En el percance, un guatemalteco de 29 años perdió la vida y otros dos resultaron heridos.

Ambos sobrevivientes ya fueron dados de alta del hospital. Los tres son originarios de Cuilapa, Santa Rosa, según la Cancillería.

La institución afirmó que la misión consular mantiene comunicación con las autoridades y ha establecido contacto con familiares y uno de los sobrevivientes para brindar asistencia y orientación legal conforme avancen las investigaciones.

También dará acompañamiento en el proceso de repatriación que llevará a cabo la familia por su cuenta, debido a que el fallecido se encontraba en condición de turista.

NBC4 confirmó que la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y el piloto George Marciniw, con 30 años de experiencia, también murieron en el percance aéreo.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) informó que una tercera persona, que se encontraba en tierra, también falleció. La víctima fue identificada como Edy Gutiérrez Mejía.

Medios locales y una publicación de la Municipalidad de Cuilapa confirmaron que Gutiérrez Mejía es guatemalteco.

Además de las tres personas que fallecieron en el lugar, dos transeúntes fueron hospitalizados.

El helicóptero era usado para informar sobre un accidente de tránsito en el que una camioneta se estrelló contra un autobús de pasajeros. El hecho dejó tres víctimas mortales en el área de Chatsworth, en el noroeste de la ciudad.

Para leer más: Fernando Gutiérrez: El guatemalteco que murió en el desplome de un helicóptero en Los Ángeles

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) llevarán a cabo la investigación sobre las causas del desplome del helicóptero, que generó un incendio que afectó contenedores de carga y cuatro carros.

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