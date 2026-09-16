El video de los últimos momentos grabados por el helicóptero de NBC4 antes de estrellarse en Los Ángeles

El pasado 15 de septiembre, un helicóptero de la cadena de noticias NBC4 se estrelló en una calle de Los Ángeles cuando cubría un accidente de tránsito en el barrio de Chatsworth.

El incidente, además de afectar vehículos de carga y automóviles, dejó tres personas fallecidas, entre ellas la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y el piloto George Marciniw, con 30 años de experiencia.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) informó que una tercera persona, que se encontraba en tierra, también falleció. La víctima fue identificada como Edy Gutiérrez Mejía, un guatemalteco de 29 años.

Las autoridades guatemaltecas señalaron que otros dos connacionales resultaron heridas por el accidente.

Mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan lo ocurrido, en redes sociales han empezado a circular varios videos del helicóptero previos a estrellarse.

El video que más llamó la atención fue el de la señal emitida por el helicóptero antes de estrellarse.

Se observa una gran vista panorámica del accidente que cubrió el medio NBC4. En la parte final del metraje se observa cómo el helicóptero se aleja del lugar, empieza a perder altura y termina súbitamente.

🇺🇸| ÚLTIMOS SEGUNDOS DE TRANSMISIÓN DEL HELICÓPTERO DE NBC4 EN LOS ÁNGELES 🚁



Imágenes previas al impacto muestran los momentos finales de la señal emitida por la aeronave de noticias KNBC-TV antes de desplomarse entre dos edificios durante una cobertura periodística en Los… pic.twitter.com/lPOXpLRXTi — News On Demand (@OnDemand_News) September 16, 2026

La alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, lamentaron el fallecimiento de las personas.

NEW: At least three people are dead and one person remains hospitalized after a news helicopter crashed in Los Angeles County on Tuesday, @ToddPiro reports.



The NBC4 Los Angeles news team was providing aerial coverage of a deadly bus collision, before going down and bursting… pic.twitter.com/3m2NlYVnNq — Fox News (@FoxNews) September 16, 2026

Otro video viralizado en redes es el de un reportero de NBC4 que cubrió el accidente, sin saber que sus colegas estaban dentro del helicóptero accidentado.

🚨🇺🇸🚁 FLASH | « C’est mon équipe là-dedans, c’est ma propre équipe ! »



Un journaliste de NBC4 Los Angeles s’est retrouvé en direct à proximité du crash d’un hélicoptère, sans savoir que ses propres collègues se trouvaient à bord.



Alors qu’il couvrait un accident de bus, Robert… https://t.co/iwSGeAieLM — Cerfia (@CerfiaFR) September 16, 2026

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