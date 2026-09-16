Internacional
El video de los últimos momentos grabados por el helicóptero de NBC4 antes de estrellarse en Los Ángeles
Un video muestra los últimos momentos del helicóptero accidentado en Los Ángeles, perteneciente a la cadena de noticias NBC4.
Personal de emergencia trabaja en el lugar del accidente de un helicóptero en Chatsworth, Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de septiembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El pasado 15 de septiembre, un helicóptero de la cadena de noticias NBC4 se estrelló en una calle de Los Ángeles cuando cubría un accidente de tránsito en el barrio de Chatsworth.
El incidente, además de afectar vehículos de carga y automóviles, dejó tres personas fallecidas, entre ellas la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y el piloto George Marciniw, con 30 años de experiencia.
Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) informó que una tercera persona, que se encontraba en tierra, también falleció. La víctima fue identificada como Edy Gutiérrez Mejía, un guatemalteco de 29 años.
Las autoridades guatemaltecas señalaron que otros dos connacionales resultaron heridas por el accidente.
Mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan lo ocurrido, en redes sociales han empezado a circular varios videos del helicóptero previos a estrellarse.
El video que más llamó la atención fue el de la señal emitida por el helicóptero antes de estrellarse.
Se observa una gran vista panorámica del accidente que cubrió el medio NBC4. En la parte final del metraje se observa cómo el helicóptero se aleja del lugar, empieza a perder altura y termina súbitamente.
La alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, lamentaron el fallecimiento de las personas.
Otro video viralizado en redes es el de un reportero de NBC4 que cubrió el accidente, sin saber que sus colegas estaban dentro del helicóptero accidentado.
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