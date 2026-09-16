Internacional
Qué se sabe del helicóptero de noticias accidentado en Los Ángeles y la identidad de las víctimas
Un helicóptero de noticias se accidentó el pasado 15 de septiembre en Los Ángeles y entre los fallecidos estaría una reportera y el piloto.
Personal de emergencia trabaja en el lugar de un fatal accidente de tránsito que involucró un autobús de Metro y un vehículo en Chatsworth, Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de septiembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El pasado 15 de septiembre, autoridades de Los Ángeles reportaron un accidente de un helicóptero que dejó tres personas fallecidas y dos heridas, además de generar un incendio en la zona donde colapsó.
De acuerdo con el Departamento de Bomberos de la ciudad (LAFD, en inglés), el helicóptero se estrelló en el barrio de Chatsworth y afectó contenedores de carga y cuatro automóviles.
En un principio no trascendió información sobre las actividades que llevaba a cabo el helicóptero y medios locales indicaron que se trataba de un vehículo de prensa que se accidentó cuando llevaba a cabo una cobertura.
Posteriormente, se confirmó que el helicóptero sí cubría un hecho noticioso para el medio NBC4 y Telemundo 52.
NBC4 confirmó que la aeronave siniestrada pertenecía a la cadena y que la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y el piloto George Marciniw, con 30 años de experiencia, perdieron la vida en el accidente.
Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) informó que una tercera persona, que se encontraba en tierra, también falleció. La víctima fue identificada como Edy Gutiérrez Mejía, de 29 años.
Además de las tres personas que fallecieron en el lugar, dos transeúntes fueron hospitalizados.
El helicóptero estaba reportando sobre un accidente de tráfico en el que una camioneta se estrelló contra un autobús de pasajeros, hecho que dejó tres víctimas mortales en el área de Chatsworth, en el noroeste de la ciudad.
Una mujer fue arrestada por el accidente de tráfico, según informó este miércoles la Policía de Los Ángeles.
La alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, lamentaron el fallecimiento de las seis personas.
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