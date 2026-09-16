Qué se sabe del helicóptero de noticias accidentado en Los Ángeles y la identidad de las víctimas

El pasado 15 de septiembre, autoridades de Los Ángeles reportaron un accidente de un helicóptero que dejó tres personas fallecidas y dos heridas, además de generar un incendio en la zona donde colapsó.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de la ciudad (LAFD, en inglés), el helicóptero se estrelló en el barrio de Chatsworth y afectó contenedores de carga y cuatro automóviles.

En un principio no trascendió información sobre las actividades que llevaba a cabo el helicóptero y medios locales indicaron que se trataba de un vehículo de prensa que se accidentó cuando llevaba a cabo una cobertura.

Posteriormente, se confirmó que el helicóptero sí cubría un hecho noticioso para el medio NBC4 y Telemundo 52.

NBC4 confirmó que la aeronave siniestrada pertenecía a la cadena y que la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y el piloto George Marciniw, con 30 años de experiencia, perdieron la vida en el accidente.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) informó que una tercera persona, que se encontraba en tierra, también falleció. La víctima fue identificada como Edy Gutiérrez Mejía, de 29 años.

NEW: At least three people are dead and one person remains hospitalized after a news helicopter crashed in Los Angeles County on Tuesday, @ToddPiro reports.



The NBC4 Los Angeles news team was providing aerial coverage of a deadly bus collision, before going down and bursting… pic.twitter.com/3m2NlYVnNq — Fox News (@FoxNews) September 16, 2026

Además de las tres personas que fallecieron en el lugar, dos transeúntes fueron hospitalizados.

El helicóptero estaba reportando sobre un accidente de tráfico en el que una camioneta se estrelló contra un autobús de pasajeros, hecho que dejó tres víctimas mortales en el área de Chatsworth, en el noroeste de la ciudad.

Una mujer fue arrestada por el accidente de tráfico, según informó este miércoles la Policía de Los Ángeles.

Three people were killed when an NBC4 news helicopter crashed and burst into flames Tuesday night in Chatsworth not far from a serious accident involving a Metro bus that also left three people dead.https://t.co/inazYe3w1n pic.twitter.com/OH7K8iOni6 — Los Angeles Times (@latimes) September 16, 2026

La alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, lamentaron el fallecimiento de las seis personas.

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