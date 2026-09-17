“El TV4 cayó a tierra” la crónica del helicóptero de noticias que se desplomó en Los Ángeles y dejó tres fallecidos

Lo que en un principio parecía una cobertura noticiosa habitual terminó en tragedia el pasado 15 de septiembre en Los Ángeles.

El helicóptero de noticias News Chopper 4, de marca Eurocopter AS 350 B2 Ecureuil, se movilizó el pasado martes para cubrir un accidente de tránsito en el barrio de Chatsworth entre un automóvil y un vehículo municipal.

Dentro del helicóptero iban la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y el piloto George Marciniw, con 30 años de experiencia.

Por causas que aún se investigan, el helicóptero empezó a perder el control y terminó estrellándose alrededor de las 19 horas del pasado martes.

Incluso se viralizaron varios videos donde se ve el helicóptero antes de impactar en la calle. Uno de ellos es la transmisión en vivo, en la que se ve cómo el helicóptero empieza a perder altitud y se corta la señal abruptamente.

El helicóptero pertenecía a la cadena NBC4 y Telemundo 52. En un principio, no había muchos detalles sobre el accidente. De hecho, un reportero de NBC4 que fue enviado al lugar de la colisión empezó a indagar en lo ocurrido.

La información se confirmó mediante los mensajes de la torre de control: "TV4 no está aquí arriba con nosotros... creemos que fue el TV4 el que cayó", se escucha decir a los controladores aéreos.

NBC4 y Telemundo 52 emitieron un comunicado en el que confirmaban que el helicóptero estrellado era suyo, así como la muerte de sus compañeros.

"Nos entristece profundamente informar que un helicóptero que realizaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 estuvo involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles la noche del martes. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y colegas de las personas que perdieron la vida".

En el accidente también perdió la vida Edy Gutiérrez, un guatemalteco de 29 años que se encontraba en tierra en el momento en que el helicóptero se estrelló.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), otros dos guatemaltecos resultaron heridos tras la colisión y ya fueron dados de alta del hospital.

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