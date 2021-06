Delta Plus: Nueva variante del coronavirus alerta a la India

La India superó este miércoles 23 de junio los 30 millones de infecciones desde el inicio de la pandemia.

Aunque según los expertos todavía faltan datos para determinar si esta mutación es más peligrosa que las ya existentes, el anuncio llega entre las advertencias sobre la necesidad de prepararse ante una inevitable tercera ola de covid-19.

La detección en la India de una nueva variante del coronavirus, conocida como Delta Plus y de la que se han identificado unos 40 casos, inquieta en la India por su mayor capacidad de transmisión.

“La variante Delta Plus se ha detectado de forma esporádica en Maharashtra (oeste), Kerala (sur) y Madhya Pradesh (centro), con unos 40 casos detectados hasta ahora”, dijo este miércoles 23 de junio el ministro de Salud indio, Harsh Vardhan, en Twitter.

The Delta Plus variant has been observed sporadically in Maharashtra, Kerala & MP with around 40 cases identified so far.

These States have been advised for strengthening surveillance & public health measures.@MoHFW_INDIA #Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) June 23, 2021