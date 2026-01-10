Demócratas a Trump: atacar México sería un desastre para la cooperación bilateral

Un total de 75 congresistas demócratas de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, alertando del “desastre” que implicaría bombardear o emprender operaciones militares en México tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre iniciar acciones terrestres contra los cárteles del narcotráfico.

Los legisladores expresaron su “fuerte oposición” a las amenazas de Trump y destacaron los “renovados esfuerzos” de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por combatir el crimen organizado y fortalecer la cooperación con Estados Unidos.

🔴 Demócratas advierten a Marco Rubio: incursión militar en #México sería “desastrosa”.



Según lo expuesto en medios internacionales, un grupo de 75 congresistas demócratas, habrían enviado una carta al secretario de Estado de #EEUU, @SecRubio, rechazando una posible incursión… pic.twitter.com/UCFO5M0HSA — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) January 10, 2026

Según el documento cualquier operación militar unilateral violaría la soberanía de México y dañaría “la nueva era de cooperación” entre ambos países, construida recientemente bajo el liderazgo de Sheinbaum.

La carta, firmada por legisladores como Joaquín Castro, Gregory W. Meeks y Greg Stanton, fue enviada tras una entrevista de Trump con Fox News, en la que el presidente estadounidense afirmó que podría iniciar operaciones terrestres contra los cárteles que, según él, “están gobernando México”.

Respuesta de México y afectaciones económicas

Sheinbaum calificó las declaraciones de Trump como parte de su “manera de comunicar” y señaló que buscará contacto con el Departamento de Estado, y si es necesario, con el propio presidente Trump para “fortalecer la coordinación”.

Los demócratas advirtieron que una acción militar tendría “impactos de largo alcance” en los negocios estadounidenses, destacando que la inversión extranjera directa de EE. UU. en México superó los US$14 millones 500 mil en 2025 y que más de 5 millones de empleos dependen del comercio bilateral.

Además, afirmaron que una intervención armada “socavaría” los esfuerzos que Washington ha realizado durante décadas para fortalecer el estado de derecho y combatir la corrupción en México, y que podría deteriorar la cooperación que ambos países han desarrollado en materia de lucha contra las drogas.

Contexto de las amenazas

Las advertencias de los congresistas ocurren en medio de declaraciones del presidente Trump sobre posibles ataques terrestres contra los cárteles mexicanos tras una serie de operaciones navales para frenar el tráfico de drogas, aunque no se han detallado planes concretos sobre fechas o alcance.