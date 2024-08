Las autoridades reportaron un terremoto de magnitud 7.1 en las costas del Pacífico del suroeste de Japón, que dejó hasta el momento dos heridos leves, mientras se continúa evaluando daños materiales.

Las primeras olas del tsunami se detectaron en el puerto de la ciudad de Nichinan, frente al epicentro, donde alcanzó los 20 centímetros, llegando a tocar posteriormente los 40 centímetros en el puerto de Aburatsu, en la misma ciudad.

El tsunami de mayor altitud, medio metro, se observó en el puerto de Miyazaki y otros de 30 centímetros se registraron en la ciudad de Tosashimizu, Kochi, en la isla vecina de Shikoku; en el puerto de Shibushi, en Kagoshima (Kyushu) y en la ciudad de Minamiosumi, de la misma provincia, entre otras localizaciones, sin que por el momento se haya informado de daños por el fenómeno.

Unas tres horas después del terremoto la alerta de tsunami fue prácticamente levantada en las áreas afectadas, excepto Miyazaki, donde continuaban observándose cambios significativos de la marea.

El terremoto alcanzó en el este de esa localidad la intensidad seis inferior en la escala sísmica japonesa de siete niveles, que mide la agitación en la superficie y su potencial destructivo, y la intensidad cinco inferior en la vecina Kagoshima.

Las autoridades continuaron horas después evaluando la escala de los daños causados por el terremoto, que ha dejado al menos dos mujeres heridas que se golpearon en la cabeza y la espalda a consecuencia del temblor y a las que les provocó heridas leves, según el balance más reciente facilitado por la cadena pública japonesa NHK.

En la localidad de Nichinan se informó de un desprendimiento de rocas y postes eléctricos caídos, por lo que el tráfico tuvo que ser regulado en ciertas carreteras.

Debido al sismo también se han suspendido las líneas de trenes locales en Miyazaki y Kagoshima, y se han cortado tramos de autopistas en la zona para revisar su estado.

En el pueblo de Osaki, en Kagoshima, una casa antigua de madera se derrumbó, sin que se informara de heridos por el incidente, y se recibieron informes sobre muros derrumbados y caminos dañados.

En la ciudad de Kushima, Miyazaki, las autoridades recibieron informes de tuberías dañadas y con fugas, y podría haber más daños en otras infraestructuras, a medida que continúa la evaluación.

Los operadores de centrales nucleares en la región dieron a conocer que no se detectaron anomalías ni daños en los reactores de las centrales de Sendai, en Kagoshima, e Ikata, en Ehime.

Residentes de las zonas afectadas se volcaron en redes sociales para compartir imágenes en comercios y estanterías volcadas en viviendas a causa del terremoto.

Se espera tener un conocimiento mayor sobre el alcance de los daños en las próximas horas, especialmente con la llegada del día.

Los expertos están advirtiendo de posibles réplicas en próximos días y la JMA ha advertido de que el terremoto de este jueves parece estar relacionado con un futuro sismo de mayor magnitud en la fosa de Nankai, uno de los puntos de mayor actividad sísmica del mundo y donde predicen que habrá un fuerte temblor en las próximas décadas.

La entidad ha pedido que se refuercen las precauciones y se tomen medidas de prevención de desastres, dado que consideran que la posibilidad de que se produzca un movimiento a gran escala con epicentro en esa fosa, que abarca desde el área de Kanto, donde se ubica Tokio, hasta Kyushu, es relativamente mayor que de costumbre, la primera vez que realiza un aviso de estas características.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.