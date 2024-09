Detienen a adolescente en Florida que había amenazado con tiroteo masivo en su escuela

El adolescente de 11 años residente de la comunidad de Port Orange, Florida, fue aprehendido y acusado luego de amenazar con realizar un tiroteo masivo en toda la escuela en el que estudiaba.

Según argumentó el sheriff, el joven pertenecía a la escuela Creekside, le confiscaron muchas armas, cartuchos, espadas y cuchillos, así como una gran lista de personas a las que tomaría como víctimas en el atentado no orquestado.

Sin embargo, Carlo Dorelli dijo que todo esto era una broma, ya que la detención se produjo luego de que este mostrara en un video todas las armas a sus compañeros de clase amenazando con violencia.

Tras esta "broma", el sheriff Chitwood acusó a Carlo de un delito grave por amenazar por escrito con un tiroteo masivo y en redes sociales se difundió un video en donde llevaban con esposas en las muñecas y tobillos al adolescente.

La exposición en plataformas digitales de la fotografía del menor de edad, se realizó después de que Chitwood prometiera "perseguir a los delincuentes" que amenazaran con bromas.

También advirtió que comenzarán a investigar a los padres de cualquier menor que publique en internet este tipo de amenazas.

“Y, a partir del lunes, comenzaremos a publicar el rostro de sus querubines y a hacer caminatas públicas cuando los detengamos. Y luego mostraremos fotografías de ustedes, los padres. Como no quieren criar a sus hijos, el sheriff Chitwood van a criarlos”, dijo en el video. “Padres, disciplinen a sus hijos, o les dolerá la chequera y les dolerá el orgullo. Lo prometo”, aseguró.

Dicho atentado logró ser evitado antes de que concluyera en un altercado parecido al que se dio en el presente año en la escuela Apalachee, en Georgia donde se dejaron a cuatro fallecidos y decenas de heridos.

As promised. We just arrested a Creekside Middle School student who made threats to commit a school shooting at Creekside or Silver Sands Middle School.



He had written a list of names and targets. He says it was all a joke. pic.twitter.com/1yHHiD0pJj