Detienen al sospechoso de matar al director de la principal empresa aseguradora de Estados Unidos

Durante la madrugada del pasado miércoles 4 de diciembre, el director ejecutivo de United Heatlh Care (UHC, por sus siglas en inglés), una de las aseguradoras más importantes de los Estados Unidos, fue asesinado tras recibir varios disparos en la espalda mientras caminaba frente a un reconocido hotel en la ciudad de Nueva York.

Los casquillos de las balas con las que asesinaron a Brian Thompson tenían escritas las palabras: "Negar, defender y deponer", tecnicismos que, de acuerdo con la policía neoyorquina, usualmente son utilizados por todas las empresas aseguradoras al momento de evadir los pagos por tratamientos y aumentar los ingresos de la compañía.

Según los investigadores del caso, muchas personas estaban enfadadas con Thompsón debido a la "denegación de medicamentos", e incluso la esposa de Thompson le confirmó a los detectives que su marido había recibido amenazas los días antes del asesinato, aunque él "ya estaba acostumbrado" a todas esas advertencias o reclamos.

No obstante, mientras las investigaciones continuaban en Nueva York, un hombre fue capturado en Altoona, Pensilvania y actualmente está siendo interrogado por estar en posesión de un arma similar a la que se utilizó hace cinco días. "Se cree que el atacante utilizó una pistola veterinaria de cañón largo", indicó la Policía de Manhattan.

De acuerdo con el periódico estadounidense, The New York Times, el hombre sospechoso fue visto por un cliente en un restaurante de Altoona, Pensilvania a poco menos de 500 kilómetros al oeste de Nueva York. El parroquiano fue quien llamó a las autoridades y un grupo de investigadores rápidamente llegó al lugar, en donde fue detenido.

"El sospechoso tenía en su billetera varias identificaciones falsas, similares a las que utilizó el atacante en Nueva York horas antes del crimen", agregó el medio neoyorquino, destacando que aún no se han revelado los motivos del asesinato, aunque se especula que está relacionado a los reclamos en contra de las aseguradoras.

Tras varias horas en el interrogatorio, el Departamento de Policía de Altoona anunció que el hombre, identificado como Luigi Mangione de 26 años, había sido arrestado por posesión de armas de fuego. "Se cree que él es la persona implicada en el asesinato descarado contra Thompson", dijo la comisionada de Nueva York, Jessica Tisch.

La policía de Pensilvania también descubrió que una de las identificaciones falsas había sido emitida en Nueva Jersey y coincidía con el Documento Nacional de Identidad (DNI) que el atacante había utilizado para poder registrarse en un hotel de Nueva York, en el que se hospedó antes de cometer el asesinato cerca del parque Central Park.

"Gracias a la colaboración ciudadana hemos capturado a Luigi Mangione, quien tenía un arma compatible con la utilizada en el asesinato, con la capacidad de disparar una bala de nueve milímetros y un silenciador. Esta herramienta letal podría haber sido fabricada con una impresora 3D", indicó la Policía de Nueva York en rueda de prensa.

Posteriormente se reportó que, al momento de la detención de Luigi, Mangione tenía puesta "una braga militar de cuello similar" a la que utilizó el asesino al momento de atacar a Thompson frente al Hotel Hilton Midtown de Manhattan, además de un documento con más de tres páginas escritas a mano en donde critica a las aseguradoras.

