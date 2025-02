Día de los Presidentes 2025 en Estados Unidos: ¿Cómo se originó y por qué se celebra?

En Estados Unidos el tercer lunes de cada febrero se celebra el Día de los Presidentes, este es el nombre con el cual se conoce al asueto federal en honor de George Washington, el primer mandatario de la nación norteamericana y quien nació hace 293 años, el 22 de febrero de 1732, por lo que se celebra entre el 15 y 21 de este mes.

La festividad sirve para homenajear al presidente en ejercicio (Donald Trump en el 2025), así como a todos los que han servido en dicho cargo, no solo al primer mandatario en la historia; aunque en algunos estados el asueto es conocido como: "El Nacimiento de Washington" o también "El Nacimiento de Washington y Lincoln".

En algunos casos y estados, se le agrega a la festividad la conmemoración del presidente Abraham Lincoln, nacido el 12 de febrero de 1809, hace 216 años, quien lideró a los Estados Unidos durante la guerra de Secesión, el conflicto más sangriento que ha sufrido la nación estadounidense en el que más de 618 mil personas murieron.

Usualmente, las escuelas organizan eventos con los estudiantes para enfocarse en todos los presidentes de Estados Unidos, por lo que cada estado celebra a su manera con diversas actividades, como discursos y desfiles, tomando en cuenta que las oficinas del Gobierno y los bancos están cerrados.

¿Cómo se originó el asueto federal?

De acuerdo con la historiadora presidencial y biógrafa de George Washington, Alexis Coe, al primer presidente de los Estados Unidos "no le gustaba mucho celebrar su cumpleaños"; sin embargo, más de 200 años después de su nacimiento, todos los estadounidenses tienen libre el tercer lunes de febrero para honrarlo en su mes.

"Después de llegar a la presidencia, George Washinton se convirtió en una figura de celebraciones, en donde se incluían bailes y fuegos artificiales en su honor, principalmente en Nueva York y Filadelfia, las sedes de sus primeras mansiones como presidente de los Estados Unidos", agregó Alexis, en su libro You Never Forget Your First.

Sin embargo, 147 años después de su nacimiento, en 1879, el Senado estadounidense reconoció el cumpleaños de George Wasington como una fiesta nacional; no obstante, fue hasta 1968 que el Congreso de los Estados Unidos lo incluyó en la Ley de los Días Festivos y le cambió oficialmente el nombre, al Día de los Presidentes.

A pesar del cambio, todos los estados son libres de festejar a cualquiera de los 47 presidentes que la Nación ha tenido a lo largo de su historia, tomando en consideración que en el sur del país "ha habido cierta resistencia al momento de honrar" a Abraham Lincoln, debido a que le puso fin a la esclavitud durante la Guerra Civil.

¿Cómo lo celebran los estados?

En el estado de Virginia se le conoce simplemente como el "Día de George Washington", mientas que en Illinois la festividad se llama el "Día de George Washington y Abraham Lincoln". Por su parte, Misuri decide celebrar al expresidente Harry S. Truman, el estado de Alabama a Thomas Jefferson y a su vez, Mississippi a Robert E. Lee.