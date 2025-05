Día de Star Wars: la Casa Blanca publica una imagen de Donald Trump vestido de jedi

La Casa Blanca publicó en su cuenta de X una imagen del presidente estadounidense Donald Trump caracterizado como caballero jedi. Esta fotografía fue creada mediante inteligencia artificial (IA), al igual que la imagen en la que aparece vestido como pontífice.

En el texto de la publicación se hace referencia al Día de Star Wars, que se celebra precisamente este 4 de mayo:

“Feliz 4 de mayo a todos, incluyendo a los lunáticos de la izquierda radical que están luchando tan duro para traer de vuelta a nuestra galaxia a Señores Sith”, mencionó en X.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5