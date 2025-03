Donald Trump busca evitar la readmisión de más de 16 mil funcionarios destituidos

La solicitud de la Administración de Donald Trump considera que la orden preliminar permitía a terceros “secuestrar la relación laboral entre el gobierno federal y su fuerza laboral”.

“Como muchas otras órdenes recientes, la orden extraordinaria de restitución del tribunal viola la separación de poderes al atribuir a un solo tribunal de distrito las facultades del poder ejecutivo en materia de gestión de personal con fundamentos muy endebles y plazos muy apresurados. Esa no es forma de gobernar”, dice el escrito gubernamental.

La orden del juez federal de California William Alsup cobija el cese de trabajadores en los departamentos de Asuntos para Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y Tesoro que todavía estaban en periodo de prueba.

Ese magistrado, nombrado por el expresidente demócrata Bill Clinton (1993-2001), apuntó a mediados de marzo que aunque la ley federal permite que las agencias reduzcan su personal, deben respetarse los requisitos que en este caso no se siguieron.

BREAKING: The Trump administration asks the Supreme Court to pause a ruling ordering some federal workers to be reinstated. https://t.co/2BRn1NGqbm