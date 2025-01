¡Están despedidos!: Donald Trump destituye al chef José Andrés y otros asesores por no estar “alineados” con su visión

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó al cocinero español José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen, del puesto que tenía como asesor presidencial en deportes, ejercicio y nutrición.

“Nuestro primer día en la Casa Blanca no ha terminado”, dijo Trump en X al anunciar la destitución del famoso chef, que tiene también nacionalidad estadounidense, como parte de una revisión que está haciendo su equipo de un millar de nombramientos hechos por el anterior presidente, Joe Biden.

Trump, que asumió la Presidencia este lunes, también anunció que ha despedido al general retirado del ejército estadounidense Mark Milley, que ha sido muy crítico con él, al igual que José Andrés.

Los despidos de los designados de la administración anterior obedecen a que” no están alineados con nuestra visión de Hacer a Estados Unidos grande otra vez“, dijo Trump.

“José Andrés del Consejo Presidencial de Deportes, Aptitud Física y Nutrición, Mark Milley del Consejo Asesor de Infraestructura Nacional, Brian Hook del Centro Wilson para Académicos y [la ex alcaldesa de Atlanta] Keisha Lance Bottoms del Consejo de Exportación del Presidente: ¡ESTÁN DESPEDIDOS!”, escribió Trump en X usando la frase que hizo famosa en su programa televisivo “The Apprentice“.

Hasta ahora no ha habido reacción conocida de José Andrés a este anuncio de Trump, que en la últimas horas ha enviado numerosos mensajes vía correo electrónico y en las redes para informar de todas las decisiones tomadas en su primer día como presidente por segunda vez, pues estuvo también en la Presidencia de EE.UU. entre 2017 y 2021.

