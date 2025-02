Donald Trump convoca por primera vez a su gabinete con Elon Musk como acompañante

Poco más de un mes después de regresar al poder, el presidente estadounidense reúne a su equipo para exponer su estrategia y presumir de sus logros.

La reunión permitirá a Trump mostrar que la mayoría de sus secretarios, incluso los más criticados, han sido confirmados por el Senado sin ningún problema, como por ejemplo el de Sanidad, el antivacunas Robert F. Kennedy Junior, o el de Defensa, el expresentador de televisión Pete Hegseth.

Elon Musk, jefe de Tesla y Space X y propietario de la red social X, estará presente como responsable del llamado “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE), que en realidad es una comisión encargada de despedir a miles de funcionarios y reducir drásticamente el gasto público.

Se trata de un órgano consultivo que depende directamente del presidente. Musk no es ministro, puesto que este cargo acarrea obligaciones legales y deontológicas.

