Revuelta en el equipo del DOGE de Elon Musk: más de 20 empleados federales renuncian en protesta

Más de 20 empleados federales estadounidenses asignados al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) dirigido por el magnate Elon Musk anunciaron este martes su renuncia en protesta por lo que consideran acciones perjudiciales para los ciudadanos.

Los empleados, que pertenecían al Servicio Digital de EE.UU., convertido ahora en el DOGE, son profesionales de la tecnología, y han explicado en una carta dirigida a la jefa de gabinete del presidente Donald Trump, Susan Wiles, y compartida con EFE, su desacuerdo con la transición y acciones del organismo.

“No usaremos nuestras habilidades como tecnólogos para poner en peligro los sistemas internos del gobierno, arriesgar los datos delicados de los estadounidenses o desmantelar servicios públicos fundamentales. No prestaremos nuestro conocimiento para ejecutar o legitimar las acciones del DOGE“, dicen.

Los empleados, que firman con su cargo pero no con nombre, dicen además que el proceso de integración del antiguo Servicio Digital en el DOGE ha implicado “riesgos de seguridad“, comenzando con entrevistas con supuestos miembros de la Casa Blanca que les preguntaron sobre “lealtad política”.

Después de eso, los firmantes dicen que un tercio de esa agencia fue despedida con un correo anónimo, incluyendo empleados tecnológicos que estaban modernizando servicios esenciales, una “pérdida súbita de conocimientos tecnológicos” que hace menos seguros los datos de la población.

“Las acciones del DOGE -despedir a expertos técnicos, maltratar datos delicados, y romper sistemas fundamentales- contradicen su misión declarada de modernizar la tecnología y el software federales para maximizar la eficiencia y productividad gubernamentales“, agregan.

Los empleados dijeron que no quisieron aceptar el programa de despidos diferidos al que se han acogido miles de trabajadores federales y expresaron apoyo a los que han elegido seguir haciendo su trabajo.

