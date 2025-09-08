Donald Trump pierde apelación y deberá pagar US$83.3 millones a periodista E. Jean Carroll por difamación

Este 8 de septiembre, un tribunal de apelaciones de la Ciudad de Nueva York determinó que el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , deberá pagar una indemnización de US$83.3 millones a la escritora y periodista E. Jean Carroll.

Carroll es columnista y autora de varios libros, entre ellos ¿Para qué necesitamos a los hombres?: Una modesta propuesta, texto publicado en 2019 en el que acusó a Trump de agredirla sexualmente a mediados de los años noventa. Ese mismo año, su columna “Ask E. Jean” dejó de aparecer en la revista Elle.

En 2023, un juez lo declaró culpable. En esa ocasión, tres togados le impusieron un pago de US$5 millones por daños y perjuicios a favor de Carroll, quien fue víctima de abuso sexual en un incidente ocurrido en una tienda de lujo en la Ciudad de Nueva York.

Un año antes de que se le declarara culpable del primer delito, Trump afirmó que Carroll era una mentirosa, que tenía problemas mentales y que había inventado las acusaciones en su contra. Difundió estas declaraciones por diversas vías.

Dos años después de la sentencia por abuso sexual, una corte federal en Manhattan confirmó este segundo fallo y obligó al presidente a pagar la suma dispuesta por daños y perjuicios. Trump había alegado que los veredictos eran excesivos y carecían de fundamento, ya que el Tribunal Supremo había ampliado su inmunidad presidencial.

Sin embargo, los tres jueces del Segundo Circuito de Estados Unidos concluyeron que no existían razones válidas para revisar la sentencia, a pesar del fallo del Tribunal Supremo. Indicaron que “el tribunal no erró en ninguno de los fallos impugnados y que las indemnizaciones por daños y perjuicios del jurado son justas y razonables”.

Durante el proceso legal, Trump fue señalado de haber arremetido en diversas ocasiones contra Carroll, así como de haber utilizado espacios públicos, redes sociales e incluso el juicio para denigrarla. Reiteradamente afirmó que no la conocía y llegó a declarar que el libro de la periodista “debería venderse en la sección de ficción”.

Los ataques no fueron aislados, sino que se intensificaron conforme se acercaba el juicio, a pesar de que ya existía una condena por el delito principal. El equipo legal de Carroll solicitó una compensación amplia para frenar la campaña de descrédito.