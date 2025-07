Donald Trump dice que Joe Biden “no sabía lo que estaba firmando” al final de su mandato

“Garantizo que (Biden) no sabía nada de lo que estaba firmando, lo garantizo“, dijo Trump hoy tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Despacho Ova, al ser preguntado por la prensa sobre unas declaraciones del expresidente en las que insistía en la legitimidad de sus decisiones.

Biden insistió en una entrevista publicada el domingo por The New York Times en que fue él quien decidió los indultos para “mucha gente” al final de su mandato -unas 1 mil 500- y los comunicó oralmente a sus empleados, a quienes autorizó a utilizar el “autopen” para firmarlos, algo que está siendo investigado.

“Miren, (lo del) autopen creo que es quizás uno de los mayores escándalos que hemos tenido en 50 a 100 años. Es un escándalo tremendo”, afirmó Trump, que consideró que ese instrumento sirve, por ejemplo, para contestar a las “miles” de cartas que envían niños de todo el país, pero no debería usarse “para firmar legislación y otras cosas”.

En el artículo del Times que incluye la entrevista a Biden se especifica que el expresidente “no aprobó individualmente cada nombre en los perdones categóricos que se aplicaron a grandes cantidades de gente”, sino que este aprobó unos “criterios” para determinar las reducciones de sentencia.

No obstante, Biden asegura que sí abordó uno a uno los casos de indultados “de alto perfil” con sus empleados en dos días de reuniones.

