Trump culpa a Biden tras ataque terrorista contra manifestación proisraelí en Colorado

“Estamos al tanto e investigamos completamente un ataque terrorista dirigido en Boulder, Colorado”, escribió el funcionario en la red social X.

“Nuestros agentes y las fuerzas del orden locales ya están en el lugar, y compartiremos actualizaciones a medida que haya más información disponible”, añadió.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este lunes que el autor del ataque perpetrado con un lanzallamas casero en Colorado, que hirió a ocho personas que participaban en una manifestación proisraelí, “entró al país gracias a la ridícula política de fronteras abiertas de (Joe) Biden”.

Lea más: Donald Trump no descarta indultar al rapero Diddy, imputado por tráfico sexual

“El horrible ataque de ayer en Boulder, Colorado, NO SERÁ TOLERADO en Estados Unidos. Él entró al país gracias a la ridícula Política de Fronteras Abiertas de Biden, que ha perjudicado gravemente a nuestro país. Debe salir bajo la Política de Trump”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

“Los actos de terrorismo serán perseguidos con todo el rigor de la ley. Este es otro ejemplo de por qué debemos mantener nuestras fronteras seguras y deportar a los radicales ilegales y antiestadounidenses de nuestro país. ¡Mi más sentido pésame a las víctimas de esta terrible tragedia y al gran pueblo de Boulder, Colorado!”, concluyó.

Aunque no se han ofrecido muchos datos sobre el autor del ataque, un hombre llamado Mohamed Sabry Soliman, la vicesecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha asegurado en X que el hombre, que algunos medios han reportado como egipcio, entró en Estados Unidos en agosto de 2022 con una visa de turista que expiró hace más de dos años.

Según distintos reportes, solicitó asilo en septiembre de 2022.

Le podría interesar: Corte permite a Trump retirar la residencia temporal a más de 500 mil migrantes

El hombre, de 45 años, ha sido acusado formalmente de un “delito de odio que involucra raza, religión u origen nacional, real o percibido”, según los cargos presentados por las autoridades del condado de Boulder.

El autor del ataque habría utilizado un lanzallamas casero y cócteles molotov para arremeter contra un grupo de personas que se encontraban reunidas en una actividad de solidaridad con los rehenes que permanecen en manos de Hamás en la Franja de Gaza.

Durante el ataque, Soliman gritó “¡Palestina libre!”, según informó el FBI, que investiga la agresión como un “acto terrorista”.

El ataque dejó al menos a ocho personas heridas: cuatro mujeres y cuatro hombres, de entre 52 y 88 años, quienes fueron trasladados a hospitales del área metropolitana de Denver.

También lea: Trump se despide de Musk en la Casa Blanca y lo califica uno de los líderes “más innovadores” del mundo

“Este individuo debería haber sido deportado”, añadió la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a la cadena Fox News.

“Tres años después, tras llegar a este país bajo la Administración de Joe Biden, esta persona está quemando a judíos que simplemente intentaban rendir homenaje pacíficamente a los rehenes en Israel”, dijo.

Desde su retorno al poder en enero, Trump se ha comprometido a endurecer la política migratoria del país, lo que incluye deportaciones a gran escala de migrantes en situación irregular.

The Colorado Terrorist attack suspect, Mohamed Soliman, is illegally in our country.



He entered the country in August 2022 on a B2 visa that expired on February 2023. He filed for asylum in September 2022. pic.twitter.com/1Jd5IA9bcg