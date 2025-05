Trump se despide de Musk en la Casa Blanca y lo califica uno de los líderes “más innovadores” del mundo

“Se ofreció a poner su gran talento al servicio de nuestra nación, y lo apreciamos. Solo quiero decir que Elon ha trabajado incansablemente, ayudando a liderar el programa de reforma gubernamental más radical y trascendental en generaciones“, dijo en el Despacho Oval en compañía de Musk, que ha estado al frente del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

El multimillonario anunció el miércoles que abandonaba su cargo en el Ejecutivo estadounidense, que Trump definió hoy como “empleado especial del Gobierno”, para centrarse en la gestión de sus empresas.

“Elon realmente no se va. Va a estar yendo y viniendo. Tengo la sensación de que (DOGE) es su bebé y creo que va a hacer muchas cosas (al respecto)”, añadió el presidente, que quiso insistir en que “el servicio de Elon a Estados Unidos ha sido incomparable en la historia moderna”.

“Seguiré visitando (la Casa Blanca) y seré amigo y asesor del presidente. Y estoy deseando volver a estar en esta increíble sala“, dijo sobre el Despacho Oval Musk, vestido con camiseta y chaqueta negras y una gorra.

El empresario indicó que va a seguir “apoyando al equipo DOGE” y que el organismo sigue “trabajando incansablemente para conseguir (recortar) un billón de dólares en despilfarro y hacer avanzar los recortes que beneficiarán al contribuyente estadounidense”.

Trump regaló a Musk una llave para agradecerle su labor e insistió en que “bajo la guía de Elon, (los representantes de DOGE) están ayudando a detectar fraudes, reducir el despilfarro y modernizar sistemas defectuosos y obsoletos”.

