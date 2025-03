Donald Trump impondrá aranceles de 25 % a países que compren petróleo de Venezuela

Estos aranceles entrarán en vigor el próximo 2 de abril.

“Cualquier nación que compre petróleo y/o gas a Venezuela deberá pagar un arancel del 25 % a Estados Unidos sobre cualquier transacción comercial que realice con nuestro país”, anunció en un comunicado publicado en su red social, Truth Social.

Este “arancel secundario” responde, según Trump, a que Venezuela ha enviado a Estados Unidos “a decenas de miles de criminales de alto nivel y otros delincuentes” de manera “intencionada y fraudulenta”.

“Entre las bandas que han enviado a Estados Unidos se encuentra el Tren de Aragua, que ha sido designada como ‘Organización Terrorista Extranjera’. Estamos en el proceso de devolverlos a Venezuela. ¡Es una tarea enorme!”, añadió.

President Trump says he'll impose 25% tariffs on any nation that buys oil from Venezuela after baselessly claiming it has sent criminals to the US https://t.co/A9DjR9QNgu