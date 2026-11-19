El presidente Donald Trump parece ansioso por dejar atrás la impopular guerra con Irán, mientras los demócratas se preparan para asumir la mayoría en el Capitolio tras las aplastantes derrotas de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

Pero no hay indicios de que la guerra que iniciaron Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, esté cerca de terminar. Los principales problemas del conflicto —el control del estrecho de Ormuz y el bloqueo naval estadounidense, el futuro del programa nuclear iraní y el apoyo de Teherán a grupos regionales afines— siguen sin resolverse. Y la percepción de Teherán sobre la menguante voluntad política de Estados Unidos lo ha envalentonado.

Durante la última semana, tras las declaraciones de Trump en el Cementerio Nacional de Arlington, donde afirmó que la guerra había sido "ganada", Irán atacó en tres ocasiones con drones al pequeño país de Baréin, sede de una importante base naval estadounidense. El miércoles, Irán anunció un ataque con drones y misiles contra una base militar en Kuwait, donde también se encuentran fuerzas estadounidenses.

Los renovados ataques iraníes contra países del golfo Pérsico, los primeros en meses, se producen mientras los rebeldes hutíes de Yemen, alineados con Irán, atacan Arabia Saudita, y se suman a los graves daños económicos causados por los ataques iraníes en el estrecho de Ormuz.

En el estrecho, una vía marítima vital para los envíos de petróleo de la región, videos verificados por The Washington Post muestran buques cisterna en llamas y columnas de humo elevándose en medio de los ataques diarios de este mes.

Los líderes iraníes, eufóricos tras lo que consideran un rechazo de los votantes estadounidenses a Trump en las elecciones de mitad de mandato, no dan muestras de ceder.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, advirtió el domingo en un discurso que el statu quo de la presión económica internacional, que Trump ha adoptado como estrategia clave para forzar una eventual capitulación, no es sostenible. Si bien Irán está abierto a negociaciones si Estados Unidos acepta sus demandas, afirmó que el ejército iraní "determinará la geografía del campo de batalla" si Estados Unidos "comete otro error".

Tanto Irán como Estados Unidos "temen ser vistos como débiles, por lo que no quieren hacer la primera concesión" en las negociaciones, afirmó Abdulla Banndar Al-Etaibi, profesor adjunto de asuntos internacionales en la Universidad de Qatar.

Según él, ambas partes son tan impredecibles que "todo es posible" en cuanto a una escalada del conflicto.

"¿Cómo puede considerarse esto otra cosa que una victoria para Irán?", preguntó Alex Vatanka, investigador principal del Middle East Institute, un centro de estudios con sede en Washington.

"El régimen está sobreviviendo. El programa nuclear está dañado, pero será reconstituido, y se han dado cuenta de la joya que tienen en el estrecho de Ormuz", dijo Vatanka.

"Mantendrán a los Estados del Golfo como rehenes durante los próximos años".

En respuesta a las solicitudes de comentarios sobre la violencia en curso en Ormuz y los costos económicos resultantes, la Casa Blanca declaró que Irán es un "país fallido" y que Estados Unidos "se encuentra en una posición muy fuerte con el control del estrecho de Ormuz y el colapso de la economía iraní".

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Los ataques continúan en el estrecho de Ormuz

Trump ha afirmado que la combinación del bloqueo naval estadounidense y las sanciones está asfixiando la economía iraní y obligará a Irán a llegar a un acuerdo. El Gobierno de Trump ha asegurado que una operación militar masiva estadounidense, iniciada en agosto para proteger los buques que transportan petróleo desde el golfo Pérsico hasta el golfo de Omán, ha contribuido a que los flujos petroleros alcancen los niveles previos a la guerra.

Pero en los primeros 16 días de noviembre se registraron 16 ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz, según datos del Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente, tras un récord de 37 ataques en octubre. En uno de los videos más impactantes, publicado en redes sociales el 8 de noviembre y verificado por The Washington Post, se ve un enorme petrolero rojo de Navig8 en llamas cerca de la costa de Omán mientras otra embarcación le rocía agua.

Las imágenes satelitales captadas por el satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea en el lugar del ataque muestran una columna de humo tan grande que llega hasta la costa. Según informes de los medios locales, el petróleo derramado de los buques cisterna dañados ha llegado a las costas de los Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Los medios estatales iraníes también informaron que al menos ocho barcos chocaron contra minas la semana pasada y durante el fin de semana mientras navegaban en aguas que Irán considera restringidas. El Comando Central de Estados Unidos publicó un video el 7 de noviembre en el que se le ve disparando "múltiples municiones de precisión" contra un buque mercante que navegaba en el golfo de Omán y que, según afirmó, ignoró las advertencias estadounidenses.

El precio del petróleo ha bajado desde sus máximos históricos, ya que el mercado ha incorporado el riesgo de navegar por el estrecho a los precios, afirmó Gregory Brew, analista de energía para Oriente Medio de la consultora Eurasia Group. Sin embargo, añadió que los precios siguen siendo considerablemente más altos que antes de la guerra y que el tráfico total a través del estrecho es solo una fracción del que existía antes del conflicto.

"El estrecho de Ormuz no está ni abierto ni cerrado; es un territorio en disputa", dijo Brew.

"Que Estados Unidos reduzca su participación no significa que la guerra termine, especialmente en el Golfo".

La guerra ha dejado a la región sumida en un conflicto latente, sin un camino claro hacia una solución militar decisiva o un amplio acuerdo de paz.

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Los países del Golfo afrontan las consecuencias

En las primeras semanas de la guerra, cuando drones y misiles iraníes llovían sobre el Golfo, alcanzando hoteles en Dubái, la base militar estadounidense en Baréin y la planta de gas natural licuado de Qatar, los funcionarios del Golfo reafirmaron públicamente su alianza con Estados Unidos.

En privado, muchos en la región lamentaron la decisión de Trump de ir a la guerra y se preguntaron si la región sería la única que tendría que lidiar con las consecuencias cuando él se cansara de la guerra que le habían advertido que no iniciara.

Casi nueve meses después, y con Trump afirmando que la solución diplomática buscada por Qatar y respaldada por el resto del Golfo es innecesaria, se respira una sensación de resignación. Nadie quiere criticar públicamente a Trump —Estados Unidos sigue siendo el principal garante de la seguridad del Golfo—, pero los discursos de los altos funcionarios se centran últimamente más en la cooperación regional y la ampliación de alianzas que en la relación con Estados Unidos.

En entrevistas realizadas en las últimas semanas en Qatar, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos, los residentes manifestaron sentir tanto desconcierto como una sensación de desesperanza.

En los países ricos del golfo Pérsico, la guerra ha tenido repercusiones económicas: el Fondo Monetario Internacional prevé que el producto interno bruto se habrá contraído en una media de casi el 5% este año.

Pero el impacto ha sido desigual y se ha sentido de forma más dramática en Baréin, Qatar y Kuwait, que no tienen puertos ni ninguna otra opción viable para evitar el estrecho de Ormuz.

En Qatar, país que desde hace tiempo figura entre los más ricos del mundo por PIB per cápita, los ingresos estatales cayeron un 42% en el primer semestre del año, según declaró el emir Tamim bin Hamad Al Thani el mes pasado. Sin embargo, los residentes afirman que el impacto en la vida cotidiana ha sido limitado.

En Baréin, una nación insular de 1.6 millones de habitantes que depende de las importaciones y que posee mucha menos riqueza petrolera y gasística que otros países de la región, el impacto ha sido más grave. La economía del país se ha visto devastada por la continua inestabilidad en Ormuz.

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La vida cotidiana en Baréin

En los alrededores de la capital, Manama, un día reciente se veían numerosos locales comerciales cerrados, con carteles de "se alquila" en las ventanas.

El gerente de un supermercado comentó que, debido a la subida de precios, los residentes solo llenan la mitad de sus carritos. Los peluqueros afirmaron que su salón, que estaba vacío un jueves reciente por la tarde, antes de la guerra solía estar lleno de gente.

"Estoy nervioso todo el tiempo", dijo un artista. Una fuerte caída del turismo lo obligó a cerrar su tienda. "El mundo entero está sufriendo".

"Simplemente queremos que Estados Unidos deje de interferir", dijo el artista, que habló bajo condición de anonimato por temor a criticar a Estados Unidos, aliado de Baréin.

Las sirenas sonaron en todo el país el domingo por la mañana y nuevamente el martes, mientras la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunciaba que sus drones estaban atacando equipo militar estadounidense. El Gobierno reiteró la advertencia a los residentes de buscar refugio.

La oficina de prensa de Baréin declaró en un comunicado que el país había sido "objeto de repetidos e injustificables ataques iraníes contra su territorio".

Al caer la tarde, mientras un grupo de hombres se preparaba para ir a la mezquita a rezar, lamentaban la situación. Abdul Aziz contó que antes se ganaba la vida importando motocicletas y bicicletas que vendía a soldados estadounidenses en la base naval de Baréin.

Ahora, dijo, los productos que antes tardaban un mes en llegar tardan cuatro. Los estadounidenses a los que solía vender ya no están; miles de ellos fueron evacuados de la base antes de la guerra.

Según él, el mercado "ha muerto a causa de la guerra y a causa de Ormuz".