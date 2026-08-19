Donald Trump muestra las construcciones en la Casa Blanca y esto es lo que reveló

El presidente Donald Trump mostró este 19 de agosto las nuevas construcciones que se hacen en la Casa Blanca, entre las que destacan una entrada vehicular remodelada y un helipuerto.

Según CNN, Trump dio un recorrido por el Jardín Sur de la Casa Blanca para que los periodistas conocieran las construcciones, mientras el mandatario hablaba de su papel en las obras.

"Esto siempre fue asfalto, que es muy básico, no apropiado para una gran casa, para un gran lugar como la Casa Blanca", dijo Trump, según CNN. También indicó que la entrada vehicular fue remodelada con granito blanco extraído en California.

Con respecto al nuevo helipuerto, Trump dijo a los periodistas que tomó la decisión de desmantelar los avances de la obra, ya que no estaba satisfecho con el resultado.

"Sentí que había demasiada pendiente. Es una pendiente para la lluvia, pero sentí que era demasiada pendiente", afirmó Trump al confirmar que ahora la zona de aterrizaje estaba "completamente nivelada".

CNN menciona que la idea del helipuerto surgió luego de la pelea de la UFC que se llevó a cabo en la Casa Blanca el pasado 4 de julio y que el proyecto aún está en construcción.

President Trump puts his real estate eye on the White House grounds as renovations continue, saying the property wasn't being properly taken care of.



"The asphalt... literally had potholes in it. It's ridiculous," Trump says while showing off the changes underway.



He says his… pic.twitter.com/fKxdGqhGsI — Fox News (@FoxNews) August 19, 2026

El medio detalla que el helipuerto tendrá el sello presidencial y que Trump lo comparó con la pista de patinaje Wollman Rink, en Central Park, la cual fue restaurada en 1986.

Se trata del segundo recorrido que Trump hace con periodistas en la Casa Blanca en lo que va del 2026 y, según CNN, pone en evidencia la importancia que el mandatario ha dado a las nuevas remodelaciones de la Casa Blanca.

"Una cosa que sé hacer es construir… Me encanta la construcción, me encanta ver que las cosas se cuiden adecuadamente", dijo el mandatario.

Trump says he will use the new White House helipad for cocktail parties pic.twitter.com/cNGcwu6zCK — FactPost (@factpostnews) August 19, 2026

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