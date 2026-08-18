¿Fin del Sueño Americano? Cuánto necesita una persona y una familia para vivir cómodamente en EE. UU.

Con el paso del tiempo, las personas que residen en Estados Unidos han visto cómo han aumentado los costos de aspectos básicos, como vivienda, comida y servicios, para vivir cómodamente en el país.

Este aumento de precios ha causado que incluso a las familias que tienen un salario aproximado de seis cifras les resulte complicado llegar a fin de mes y pagar los servicios básicos de sus hogares.

Un reciente análisis del medio SmartAsset, que se dedica a brindar consejos financieros y mostrar un panorama económico general de EE. UU., explicó cuánto necesitan al año una persona soltera y una familia para tener "estabilidad financiera" en el país.

De acuerdo con el medio, para que una persona soltera pueda vivir medianamente cómoda en cualquiera de los estados de EE. UU., necesitará al menos US$80 mil.

Sin embargo, en la mitad de los estados este umbral supera los US$100 mil.

SmartAsset también afirmó que, para una familia de cuatro miembros, el ingreso necesario para vivir cómodamente en EE. UU. es de casi US$329 mil.

El medio analizó no solo el salario digno en cada estado, sino que lo ajustó a la popular regla presupuestaria del 50/30/20.

Esta consiste en destinar el 50% de los ingresos a las necesidades básicas; el 30%, a gastos varios, incluidos los recreativos, y el 20%, al ahorro.

Con esto, SmartAsset llegó a las siguientes conclusiones: en 40 estados, una familia necesita al menos US$200 mil al año para vivir cómodamente.

Además, Massachusetts y Hawái son los estados más caros para vivir en Estados Unidos. En el primero, una familia necesita al menos US$329 mil 555 al año y, en el segundo, una persona soltera necesita US$129 mil 2.

According to a new analysis by personal finance site SmartAsset, the annual income needed "to live in sustainable comfort using the 50/30/20 budgeting rule" for a single adult in Colorado is $108,160. For a family of four, that number jumps to $283,213. pic.twitter.com/GtZzaRfiPg — FOX21 News (@FOX21News) August 17, 2026

Por el contrario, Misisipi y Virginia Occidental son los estados menos caros para vivir. El primero es el menos caro para una familia de cuatro miembros, que necesitaría US$187 mil 533 al año, mientras que, para los adultos solteros, Virginia Occidental es el más barato, con un ingreso anual necesario de US$81 mil 245.

Finalmente, seis estados han presentado una reducción en cuanto a lo que una persona necesita anualmente para vivir.

Desde el 2025, estos estados son Tennessee, Maryland, Luisiana, Carolina del Norte, Misisipi y Texas.

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