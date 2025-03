Donald Trump pide al Congreso que corte el financiamiento a la radio y televisión públicas NPR y PBS

“NPR y PBS, dos plataformas horribles y completamente sesgadas (¡medios de comunicación!), deberían ser desfinanciadas por el Congreso inmediatamente”, dijo Trump en un mensaje en X.

Y agregó: “Republicanos, no pierdan esta oportunidad de librar a nuestro país de esta gigantesca estafa, ambas pertenecientes al Partido Demócrata de Izquierda Radical. ¡Simplemente digan no y hagan que Estados Unidos sea grande de nuevo!”

Trump ya dijo el martes 25 de marzo que le encantaría quitar el financiamiento a ambas cadenas, a las que acusa de no ser imparciales.

“Me encantaría hacerlo. Todo el grupo es muy injusto y sesgado. Sería un honor que terminara”, declaró en la Casa Blanca al ser preguntado por la prensa si planea retirar los fondos federales a esas dos medios.

El mandatario aseguró que no necesita ni a NPR ni a PBS porque su gobierno ya recibe una cobertura suficiente de los medios privados y afirmó que financiarlos es un desperdicio de dinero.

Congresistas republicanos, el partido con mayoría en las dos cámaras de Estados Unidos, acusaron el 26 de marzo a los dos medios de radicales y de ofrecer una información sesgada, durante una audiencia en la Cámara de Representantes en la que defendieron que dejen de recibir fondos federales.

NPR y PBS se financian mediante la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), cuyos fondos provienen del Congreso, así como de las cuotas de emisoras locales afiliadas y donaciones privadas.

Este es un nuevo capítulo de la ofensiva de la administración Trump contra los medios de comunicación, después de ordenar el cierre de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, una red de medios que incluía la Voz de América, emisora de alcance internacional creada en 1942 y que contaba con cerca de dos mil empleados.

NPR and PBS, two horrible and completely biased platforms (Networks!), should be DEFUNDED by Congress, IMMEDIATELY. Republicans, don’t miss this opportunity to rid our Country of this giant SCAM, both being arms of the Radical Left Democrat Party. JUST SAY NO AND, MAKE AMERICA…