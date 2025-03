Gobierno de Trump habría enviado por error un plan de guerra a un periodista

Trump anunció los ataques el 15 de marzo, pero el jefe de redacción de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, afirma que recibió un aviso sobre el plan horas antes a través de un chat grupal en Signal.

“El hilo de mensajes que se informó parece ser auténtico, y estamos revisando cómo se agregó un número inadvertidamente a la cadena“, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes.

La Casa Blanca dijo que Trump sigue “teniendo la máxima confianza en su equipo de seguridad nacional“, después de que el presidente dijera no estar al tanto de esta aparente falla.

“No sé nada sobre esto“, dijo Trump este lunes cuando le preguntaron sobre la inclusión del reportero en las conversaciones.

“Lo estoy oyendo de ustedes por primera vez“, respondió el presidente a periodistas. En cualquier caso, “el ataque fue muy efectivo”, añadió.

La filtración podría haber sido muy perjudicial si Goldberg hubiera publicado detalles del plan por adelantado, pero no lo hizo, ni siquiera después del hecho.

Goldberg escribió, sin embargo, que Hegseth envió al chat grupal información sobre los ataques, incluidos “objetivos, armas que Estados Unidos desplegaría y la secuencia del ataque”.

