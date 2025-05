Donald Trump promete una experiencia “sin contratiempos” durante el Mundial de 2026

“Estamos ansiosos por dar la bienvenida a los aficionados al fútbol de todo el mundo“, declaró Trump, quien se ha autoproclamado presidente del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el torneo, durante una rueda de prensa junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Todas las partes del gobierno estadounidense trabajarán para garantizar que estos acontecimientos sean seguros y tengan éxito, y que quienes viajen a Estados Unidos para presenciar la competición tengan una experiencia sin contratiempos durante cada parte de su visita”.

Las llegadas de viajeros internacionales a Estados Unidos podrían caer un 5,1% en 2025, según proyecciones recientes de la firma especializada Tourism Economics.

El Instituto del Foro Mundial de Turismo advirtió que la combinación de las estrictas políticas migratorias de Estados Unidos y las crecientes tensiones geopolíticas podría “afectar significativamente” el flujo de visitantes internacionales al país.

El vicepresidente JD Vance, también vicepresidente del grupo de trabajo para la Copa Mundial, aseguró que, si bien los visitantes extranjeros serán bienvenidos durante el torneo, se espera que abandonen el país una vez concluido el evento.

“Sé que tendremos visitantes, probablemente de cerca de 100 países. Queremos que vengan. Queremos que lo celebren. Queremos que vean el partido“, declaró Vance en la sesión. “Pero cuando se acabe el tiempo, tendrán que volver a casa”.

President Trump, @VP Vance, and FIFA President Gianni Infantino kick off the first meeting of the White House Task Force on the 2026 FIFA World Cup, hosted in the USA next summer! ⚽️🇺🇸 pic.twitter.com/laI5IA7bix