Donald Trump sugiere que podría despedir al doctor Anthony Fauci después de las elecciones en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó el domingo en un multitudinario encuentro con seguidores en Florida, y pasada la medianoche se dirigió a ellos y entre otros temas tocó el del coronavirus.

Trump se quejó de la cobertura que han hecho los medios de comunicación sobre la pandemia en Estados Unidos y en ese instante sus seguidores empezaron a gritar “Despide a Fauci, despide a Fauci, despide a Fauci”.

“No se lo digan a nadie, pero déjenme esperar hasta un poco después de las elecciones, agradezco el consejo”, dijo Trump entre vítores.

Trump continuó hablando y también mencionó que el doctor Fauci “es un buen tipo, pero se ha equivocado mucho”.

Donald Trump says he’ll fire Dr. Fauci after the election. pic.twitter.com/48MlqaJdxA

— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) November 2, 2020