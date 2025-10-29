Dónde está el huracán Melissa este 29 de octubre y cuál es su trayectoria

El huracán Melisa, que alcanzó la categoría cinco y causó daños considerables en países como Jamaica, Cuba y Haití, ha reducido su intensidad mientras continúa su trayecto hacia las Bahamas.

De acuerdo con información reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Melisa descendió a categoría dos y registra vientos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora.

El NHC detalló que Melisa se encuentra actualmente en las cercanías de Cuba, donde avanza gradualmente hacia las Bahamas a una velocidad de 22 kilómetros por hora.

Las autoridades prevén que este miércoles 29 de octubre se empiecen a notar los efectos de Melisa en las Bahamas.

LECTURAS RELACIONADAS Qué se sabe de los daños que provocó el huracán Melissa en Jamaica, Cuba y Haití

Actualmente, Melisa ha disminuido su intensidad y presenta vientos máximos de 155 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes que podrían intensificarse durante el transcurso del miércoles.

El área bajo alerta por la llegada del huracán Melisa comprende el sureste y centro de las Bahamas, así como las Bermudas. Estas últimas experimentarían los efectos del ciclón la noche del jueves 30 de octubre.

Melisa ha provocado graves daños materiales en varias zonas del Caribe, además del fallecimiento de más de 20 personas como consecuencia del fenómeno natural.

Lea también: Por qué el huracán Melissa es considerado uno de los más peligrosos de la historia