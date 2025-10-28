Así se ve el ojo del huracán Melissa en un video publicado por los “cazahuracanes” de EE. UU.

El huracán Melissa, que recientemente alcanzó la categoría 5, llegará a Jamaica este 28 de octubre con vientos y lluvias “devastadores”, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Según el reciente informe del NHC, Melissa se desplaza hacia Jamaica con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas, que provocarían inundaciones y daños en infraestructuras.

Melissa llegará a Jamaica “en las próximas horas” de este martes, afirmó el NHC, y agregó que el fenómeno se desplazará al sureste de Cuba el miércoles y a las Bahamas el jueves.

Sin embargo, lo que más ha impactado sobre Melissa son los recientes videos e imágenes compartidos por las autoridades de EE. UU., en los cuales se observa el ojo del huracán y, con ello, su gran intensidad.

Por medio de un avión de los popularmente conocidos “cazahuracanes”, el Departamento de Defensa de EE. UU. compartió videos donde se aprecia el interior del fenómeno, conocido también como “el ojo del huracán”.

The U.S. Defense Department has released dramatic footage of views inside Hurricane Melissa.

The military said a U.S. Air Force Reserve crew flew multiple passes through Melissa on Monday to collect critical weather data for the National Hurricane Center. pic.twitter.com/73CzDonxz6 — The Associated Press (@AP) October 28, 2025

Los videos e imágenes muestran cómo el “centro” del huracán está completamente rodeado de nubes, lo que causó impacto entre los usuarios en redes sociales.

El NHC afirmó que Melissa representa un riesgo para países como Jamaica; las provincias orientales de Cuba —Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín—; así como para las Bahamas centrales y del sureste; Haití; Las Tunas (Cuba); y las islas Turcos y Caicos.

STUNNING footage from this mornings Hurricane Hunters recon flight, showing the interior eyewall of category 5 Hurricane Melissa.



The appearance of U.S. Department of Defense (DoW) visual information does not imply or constitute DoW endorsement. pic.twitter.com/toYO710tPw — Michigan Storm Chasers (@MiStormChasers) October 28, 2025

Las autoridades también advirtieron que los efectos del huracán Melissa, como grandes oleajes y el aumento de condiciones peligrosas en el mar, afectarán durante varios días las zonas marítimas de Haití, Jamaica, Cuba, Islas Caimán, Bahamas, y Turcos y Caicos.

