Inundaciones y destrucción en el Caribe: ¿Dónde está el huracán Melissa y hacia dónde se dirige?

Durante la mañana de este domingo 26 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) anunció que la tormenta Melissa se fortaleció hasta convertirse en un huracán de categoría 3, con vientos de 185 kilómetros por hora, mientras continúa su avance por el mar Caribe, con lluvias que generan inundaciones.

El Centro Nacional de Huracanes espera que el huracán Melissa se fortalezca hasta alcanzar la categoría 4 antes de llegar a otro país durante la mañana del próximo lunes 27 de octubre, ya que, hasta el momento, ha destruido viviendas e infraestructura en el Caribe, además de dejar al menos cuatro personas muertas, de acuerdo con el NHC.

Frente a este escenario, el huracán Melissa continúa su avance por el noroccidente del mar Caribe y se desplaza hacia el occidente, por lo que se espera que el sistema registre vientos sostenidos de 222 kilómetros por hora para la noche de este domingo 26 de octubre, condiciones que lo consolidan como un huracán de gran intensidad.

Ante esta situación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) advirtió que el huracán Melissa sigue provocando lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el mar, especialmente en el Caribe central y occidental. Sin embargo, los meteorólogos tienen dudas respecto de la trayectoria del ciclón tropical.

¿Hacia dónde se dirige el huracán Melissa?

“Si el huracán Melissa continúa avanzando lentamente hacia el oeste o el noroeste, podría permanecer al sur de Jamaica hasta principios del próximo lunes 27 de octubre, justo sobre algunas de las aguas más cálidas de todo el planeta”, declaró el vocero del NHC, al ser consultado por la trayectoria del ciclón tropical para la próxima semana.

Por ello, luego de golpear a Haití y a República Dominicana, el huracán Melissa avanza en dirección a Jamaica, territorio que se espera sea el más afectado durante los próximos días. Sin embargo, la Marina de los Estados Unidos comenzó la evacuación de cientos de ciudadanos estadounidenses y sus mascotas desde Cuba hasta Florida.

Lea más: ¡Al ritmo de Malasia! Así fue el baile de Donald Trump en el comienzo de su nueva gira asiática

El comandante de la base naval de Estados Unidos ubicada en la Bahía de Guantánamo, Cuba, amplió una orden de evacuación que incluye a “ciudadanos estadounidenses no esenciales para la misión”, entre ellos familias, maestros, personal sanitario y contratistas extranjeros con vínculos contractuales con el Departamento de Defensa del país.

“Comenzamos a evacuar a todas las personas identificadas como no esenciales para la operación de la base. Su seguridad es nuestra prioridad”, explicó el capitán de la Marina, John Fage, quien mencionó que el huracán Melissa se ha intensificado en las últimas horas y existe la posibilidad de que llegue a categoría cinco próximamente.

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, el operativo de la Marina incluyó la contratación de cuatro vuelos comerciales y el envío de un avión de carga C-17, procedente de la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, para poder trasladar a más de mil militares, familiares y civiles de regreso a Norteamérica.

“A pesar del caos, las largas filas bajo el calor cubano, los autobuses repletos y las terminales llenas, el ambiente se ha mantenido tranquilo”, concluyó el capitán de la Marina, John Fage, quien agregó que los evacuados serán recibidos en Miami, donde el personal de Aduanas y Protección Fronteriza realizará su procesamiento migratorio.