Huracán Melissa llega a categoría 5 y estos serán los países del Caribe más afectados

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, informó que el huracán Melisa alcanzó la categoría 5 y advirtió que, en lugares como Jamaica, se prevén vientos e inundaciones “destructivas” y marejadas.

El NHC detalla que Melisa, que se formó el pasado 21 de octubre en el mar Caribe, se encuentra aproximadamente a 230 kilómetros al suroeste de Jamaica.

Las autoridades esperan que, durante la noche de este 27 de octubre, Melisa golpee Jamaica como un “huracán de gran potencia”.

Ante esto, el NHC instó a los residentes a no abandonar las zonas de refugio, ya que se prevé que el huracán provoque inundaciones y deslizamientos de tierra hasta mañana, 28 de octubre.

Además de Jamaica, el huracán Melisa también afectará Cuba el 28 de octubre, el sur de las Bahamas el miércoles 29, y causará fuertes lluvias en zonas de Haití y República Dominicana.

Sunrise on Category 5 Hurricane #Melissa south of Jamaica -- 1-minute #GOES19/#GOESEast Visible and Infrared images showed a nice "stadium effect" with the eye, and GLM Flash Points highlighted abundant lightning activity within the inner eyewall. pic.twitter.com/sMrRiOffT6 — UW-Madison CIMSS (@UWCIMSS) October 27, 2025

De forma detallada, el NHC afirmó que Melisa dejará lluvias de entre 38 y 76 centímetros en Jamaica, y de 20 a 40 centímetros en el sur de La Española.

Además de las lluvias, las autoridades advirtieron sobre los fuertes vientos que podría generar Melisa, los cuales causarían cortes de energía y daños en infraestructuras.

The latest GOES-19 infrared satellite imagery on Major Category 5 Hurricane #Melissa. Refer to https://t.co/QJ4DpXwmJm for more details and the latest information on #Melissa. pic.twitter.com/zMez49gjMt — NHC_TAFB (@NHC_TAFB) October 27, 2025

En el caso de Haití y República Dominicana, se espera que los efectos de Melisa comiencen durante la noche del martes 28 de octubre y se mantengan hasta el día siguiente.

Lea también: Qué es un huracán, tifón, ciclón y depresión tropical y cuál es la diferencia