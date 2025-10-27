Huracán Melissa llega a categoría 5 y estos serán los países del Caribe más afectados

Internacional

Huracán Melissa llega a categoría 5 y estos serán los países del Caribe más afectados

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, Melissa podría causar vientos e inundaciones "destructivas" en varias zonas del Caribe.

|

time-clock

Melissa se transforma en huracán de categoría 5 y pone en alerta a Jamaica

El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, ha alcanzado la categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en Jamaica durante el día y hasta esta noche. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, informó que el huracán Melisa alcanzó la categoría 5 y advirtió que, en lugares como Jamaica, se prevén vientos e inundaciones “destructivas” y marejadas.

El NHC detalla que Melisa, que se formó el pasado 21 de octubre en el mar Caribe, se encuentra aproximadamente a 230 kilómetros al suroeste de Jamaica.

Las autoridades esperan que, durante la noche de este 27 de octubre, Melisa golpee Jamaica como un “huracán de gran potencia”.

Ante esto, el NHC instó a los residentes a no abandonar las zonas de refugio, ya que se prevé que el huracán provoque inundaciones y deslizamientos de tierra hasta mañana, 28 de octubre.

LECTURAS RELACIONADAS

Imagen satelital del huracán Melissa al sureste de Jamaica el 26 de octubre de 2025, mostrando su trayectoria hacia el Caribe.

Huracán Melissa en vivo: Imágenes desde el espacio muestran el ojo del ciclón acercándose a Cuba

chevron-right
Huracán Melissa República Dominicana

Inundaciones y destrucción en el Caribe: ¿Dónde está el huracán Melissa y hacia dónde se dirige?

chevron-right

Además de Jamaica, el huracán Melisa también afectará Cuba el 28 de octubre, el sur de las Bahamas el miércoles 29, y causará fuertes lluvias en zonas de Haití y República Dominicana.

De forma detallada, el NHC afirmó que Melisa dejará lluvias de entre 38 y 76 centímetros en Jamaica, y de 20 a 40 centímetros en el sur de La Española.

Además de las lluvias, las autoridades advirtieron sobre los fuertes vientos que podría generar Melisa, los cuales causarían cortes de energía y daños en infraestructuras.

En el caso de Haití y República Dominicana, se espera que los efectos de Melisa comiencen durante la noche del martes 28 de octubre y se mantengan hasta el día siguiente.

Lea también: Qué es un huracán, tifón, ciclón y depresión tropical y cuál es la diferencia

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Centro Nacional de Huracanes Clima y fenómenos naturales  Huracán Melissa 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS