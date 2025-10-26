Huracán Melissa en vivo: Imágenes desde el espacio muestran el ojo del ciclón acercándose a Cuba

Huracán Melissa en vivo: Imágenes desde el espacio muestran el ojo del ciclón acercándose a Cuba

Videos satelitales revelan la fuerza del potente huracán Melissa que avanza con veloces ráfagas con dirección a Jamaica y Cuba.

Imagen satelital del huracán Melissa al sureste de Jamaica el 26 de octubre de 2025, mostrando su trayectoria hacia el Caribe.

Esta imagen satelital de RAMMB/CIRA muestra al huracán Melissa al sureste de Jamaica a las 03.30 UTC del 26 de octubre de 2025. Los meteorólogos esperan una intensificación rápida mientras el ciclón avanza lentamente hacia Jamaica, en el Caribe. (Foto Prensa Libre: AFP/ RAMMB/CIRA)

El huracán Melissa, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, presenta un ojo claramente definido que evidencia su alta intensidad.

Videos satelitales recientes muestran su estructura y movimiento mientras se aproxima a la costa suroriental cubana.

Cerca de 650 mil personas en cinco provincias del oriente de la isla están en alerta, informó la Presidencia cubana.

Las autoridades ya comenzaron evacuaciones y medidas de protección, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslaves.

Imagen satelital del huracán Melissa al sureste de Jamaica el 26 de octubre de 2025, mostrando su trayectoria hacia el Caribe.

Huracán Melissa en vivo: Imágenes desde el espacio muestran el ojo del ciclón acercándose a Cuba

Tercer ciclón golpea a Cuba

Melissa será el tercer huracán que afecte a Cuba este año. La temporada ciclónica de 2024 ha sido “muy activa”, con Óscar y Rafael golpeando previamente la isla, provocando daños y cortes de electricidad en varias regiones.

Cerca de 258 mil personas en Santiago de Cuba y otras 72 mil en Las Tunas ya están siendo evacuadas o protegidas en albergues, mientras que en Granma, Holguín y Guantánamo se desplazarán más de 318 mil habitantes, según cifras oficiales.

Las autoridades instaron a su población a seguir las indicaciones y mantener comunicación constante.

El director del Instituto de Meteorología del país, Celso Pazos, advirtió que Melissa genera vientos superiores a 200 km/h y lluvias intensas que podrían provocar inundaciones y deslaves en la región oriental.

Se espera que Melissa toque tierra el martes por la noche y atraviese el país durante unas 12 horas.

Otro video muestra cuál es la trayectoria del huracán que avanza en dirección a Jamaica y Cuba.

