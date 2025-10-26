Huracán Melissa en vivo: Imágenes desde el espacio muestran el ojo del ciclón acercándose a Cuba

El huracán Melissa, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, presenta un ojo claramente definido que evidencia su alta intensidad.

Videos satelitales recientes muestran su estructura y movimiento mientras se aproxima a la costa suroriental cubana.

Cerca de 650 mil personas en cinco provincias del oriente de la isla están en alerta, informó la Presidencia cubana.

Las autoridades ya comenzaron evacuaciones y medidas de protección, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslaves.

Tercer ciclón golpea a Cuba

Melissa será el tercer huracán que afecte a Cuba este año. La temporada ciclónica de 2024 ha sido “muy activa”, con Óscar y Rafael golpeando previamente la isla, provocando daños y cortes de electricidad en varias regiones.

Cerca de 258 mil personas en Santiago de Cuba y otras 72 mil en Las Tunas ya están siendo evacuadas o protegidas en albergues, mientras que en Granma, Holguín y Guantánamo se desplazarán más de 318 mil habitantes, según cifras oficiales.

Las autoridades instaron a su población a seguir las indicaciones y mantener comunicación constante.

El director del Instituto de Meteorología del país, Celso Pazos, advirtió que Melissa genera vientos superiores a 200 km/h y lluvias intensas que podrían provocar inundaciones y deslaves en la región oriental.

Se espera que Melissa toque tierra el martes por la noche y atraviese el país durante unas 12 horas.

#InternacionalesTN | Desde la Estación Espacial Internacional se captó este domingo, a las 10:45 a.m., este increíble video del Huracán Melissa.



En las imágenes se aprecia con total claridad el ojo perfectamente definido del huracán, una muestra de su gran intensidad. pic.twitter.com/m93pGEpyKw — TelenoticiasRD (@Telenoticiasrd) October 26, 2025

Otro video muestra cuál es la trayectoria del huracán que avanza en dirección a Jamaica y Cuba.