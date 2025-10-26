Internacional
Huracán Melissa en vivo: Imágenes desde el espacio muestran el ojo del ciclón acercándose a Cuba
Videos satelitales revelan la fuerza del potente huracán Melissa que avanza con veloces ráfagas con dirección a Jamaica y Cuba.
Esta imagen satelital de RAMMB/CIRA muestra al huracán Melissa al sureste de Jamaica a las 03.30 UTC del 26 de octubre de 2025. Los meteorólogos esperan una intensificación rápida mientras el ciclón avanza lentamente hacia Jamaica, en el Caribe. (Foto Prensa Libre: AFP/ RAMMB/CIRA)
El huracán Melissa, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, presenta un ojo claramente definido que evidencia su alta intensidad.
Videos satelitales recientes muestran su estructura y movimiento mientras se aproxima a la costa suroriental cubana.
Cerca de 650 mil personas en cinco provincias del oriente de la isla están en alerta, informó la Presidencia cubana.
Las autoridades ya comenzaron evacuaciones y medidas de protección, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslaves.
Tercer ciclón golpea a Cuba
Melissa será el tercer huracán que afecte a Cuba este año. La temporada ciclónica de 2024 ha sido “muy activa”, con Óscar y Rafael golpeando previamente la isla, provocando daños y cortes de electricidad en varias regiones.
Cerca de 258 mil personas en Santiago de Cuba y otras 72 mil en Las Tunas ya están siendo evacuadas o protegidas en albergues, mientras que en Granma, Holguín y Guantánamo se desplazarán más de 318 mil habitantes, según cifras oficiales.
Las autoridades instaron a su población a seguir las indicaciones y mantener comunicación constante.
El director del Instituto de Meteorología del país, Celso Pazos, advirtió que Melissa genera vientos superiores a 200 km/h y lluvias intensas que podrían provocar inundaciones y deslaves en la región oriental.
Se espera que Melissa toque tierra el martes por la noche y atraviese el país durante unas 12 horas.
#InternacionalesTN | Desde la Estación Espacial Internacional se captó este domingo, a las 10:45 a.m., este increíble video del Huracán Melissa.— TelenoticiasRD (@Telenoticiasrd) October 26, 2025
En las imágenes se aprecia con total claridad el ojo perfectamente definido del huracán, una muestra de su gran intensidad. pic.twitter.com/m93pGEpyKw
Otro video muestra cuál es la trayectoria del huracán que avanza en dirección a Jamaica y Cuba.