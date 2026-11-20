El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) dio a conocer su pronóstico del tiempo para este fin de semana, durante el cual predominarán las lluvias torrenciales en zonas de Florida y en la costa sureste del país.

Las autoridades explican que un sistema de baja presión sobre la costa este de Florida se desplazará lentamente hacia el norte y llegará el domingo 22 de noviembre a la costa de las Carolinas.

Este sistema de baja presión provocará fuertes lluvias a lo largo de la costa este de Florida durante este viernes.

Nevadas

El NWS afirma que un sistema de baja presión sobre las Montañas Rocosas centrales favorecerá la formación de nieve en áreas de la Gran Cuenca septentrional y central.

Estas condiciones comenzarán a disminuir desde la noche del sábado 21 de noviembre.

«También se han emitido avisos de niebla densa para partes de las Grandes Llanuras del Sur hasta media mañana del viernes», explica el NWS.

Además, las autoridades han emitido alertas de tormenta invernal para Sierra Nevada y partes de las Grandes Llanuras del Sur.

Tormentas eléctricas

Una masa de aire que se extiende desde las Grandes Llanuras del Norte hasta el suroeste de la Gran Cuenca se dirige hacia el este, concretamente hacia la zona de los Grandes Lagos y Texas.

El NWS indica que esta masa de aire provocará lluvias y tormentas eléctricas desde la región de los Grandes Lagos Superiores hasta el valle inferior del Misisipi, entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

«Un frente sobre el Pacífico oriental tocará tierra en la costa oeste entre el sábado y el domingo. El sistema producirá lluvias a lo largo de la costa noroeste y norte/centro de California el sábado», indica el NWS.

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