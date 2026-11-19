Debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días en Florida, que han provocado inundaciones, el estado ha movilizado a varios miembros de la Guardia Nacional para atender la emergencia.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, no ha informado si las inundaciones han causado víctimas mortales, pero indicó que se desplegarán más de 200 agentes de tránsito y 235 oficiales de conservación de la fauna.

También se desplegarán 50 vehículos para circular por las zonas inundadas y 60 bombas de agua.

El despliegue cuenta, además, con 28 vehículos todoterreno, 26 embarcaciones de poco calado, 17 aerodeslizadores, ocho vehículos anfibios para terrenos pantanosos y un vehículo especial para terrenos difíciles.

¿Cuánto durarán las fuertes lluvias?

Un reciente boletín del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. (NWS, por sus siglas en inglés) señala que en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach existe una alerta vigente por inundaciones.

UPDATE: Drone video shows whole neighborhoods UNDER WATER in Satellite Beach, Florida, with people wading waist-deep past homes in South Patrick Shores as Brevard County's flooding spreads



> NWS Melbourne now has 4 active Flash Flood Warnings across Brevard, running into the… pic.twitter.com/McOCsHjxdh — James Reichert (@_jamesreichert) November 19, 2026

Se prevé que las lluvias continúen este 19 de noviembre. El NWS afirma que existe un alto riesgo de lluvias torrenciales para la noche de este jueves y que estas continuarán hasta el viernes 20.

«Las fuertes lluvias se desplazarán gradualmente hacia el norte, hacia el noroeste de Florida durante la noche del viernes», indica el NWS en su boletín informativo.

A HIGH Risk (70%+ chance) of excessive rainfall is in effect for Brevard County and the surrounding Space Coast through tonight, worsening ongoing, record-breaking flooding. Significant flash flooding threatens much of Florida’s east coast. Never drive into flooded roads! #FLwx pic.twitter.com/d8rEPAw9vS — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 19, 2026

Para el sábado 21 de noviembre, el NWS prevé que el desplazamiento de un sistema de baja presión hacia el norte generará condiciones más «secas» en Florida.

Sin embargo, las costas de Georgia y Carolina del Sur podrían recibir fuertes lluvias. Todo dependerá de la proximidad del sistema de baja presión a la costa.

«Los persistentes vientos del este con ráfagas a lo largo de la costa contribuirán a condiciones marítimas peligrosas, oleaje elevado y un mayor potencial de erosión costera en el sureste», afirma el NWS.

En las zonas del sur de California continuarán las lluvias y tormentas eléctricas. También se prevé la formación de tornados aislados y la presencia de fuertes vientos hasta la noche de este jueves.

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