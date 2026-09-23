Dónde podrían funcionar las unidades móviles que ICE busca contratar para mantener bajo custodia a migrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) analiza la contratación de unidades móviles para mantener bajo custodia temporal a las personas detenidas durante operativos migratorios, de acuerdo con información de Univision.

La propuesta figura en una licitación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que también contempla instalaciones de detención que estarían listas para operar. Sin embargo, los vehículos aún no se encuentran operando en las calles, pues el proyecto está en fase de contratación.

Las personas que llegaran a ser detenidas permanecerían en las unidades hasta que finalice el operativo o se complete la capacidad, para luego ser trasladadas a un centro regional que operaría las 24 horas, desde donde continuarían los procedimientos migratorios o serían trasladadas a otras instalaciones.

De acuerdo con la documentación citada por el medio, se establece un límite de 10 horas continuas de permanencia para las mujeres y se dispone que hombres y mujeres adultos permanezcan en secciones separadas. Además, se indica que las pertenencias deberán registrarse y guardarse aparte.

El requerimiento más detallado abarca seis regiones de Pensilvania: Filadelfia, Pittsburgh, York, Dover, Williamsport y Pike. Según los documentos citados por Univision, Pittsburgh figura como uno de los principales puntos de recepción.

La licitación también menciona a Denver, Miami, Filadelfia y Seattle dentro de una estructura de centros regionales a los que podrían ser trasladadas las personas detenidas.

El servicio estaría a cargo de personal armado de transporte y custodia. Los oficiales de detención y transporte tendrían que cumplir requisitos de capacitación y utilizar equipo de protección, aunque no se permitiría el ingreso de armas al área trasera donde permanecerían los detenidos. Las empresas, además, deberían operar conforme a los estándares de detención de ICE, que incluyen disposiciones sobre alimentación, atención de salud y prevención de abusos.

La fecha límite para recibir las cotizaciones es el 26 de septiembre del 2026. Según información de Univision, los documentos no precisan cuándo comenzaría a operar la primera unidad, pues dependerá del avance del proceso de contratación.

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