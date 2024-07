El NHC afirma que Beryl se mantiene como “un peligroso sistema con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora“.

El servicio meteorológico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de Guatemala informó que el huracán Beryl se desplaza al oeste-noroeste a aproximadamente 32 kilómetros por hora con dirección a Yucatán, México.

El huracán Beryl amenaza el Caribe central con marejadas y vientos destructivos, se encuentra a 200 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica) y a 690 kilómetros al este sureste de Gran Caimán.

Las alertas de huracán, además de Jamaica, incluye las islas Caimán, la costa sur de Haití y la península de Yucatán en México.

El organismo estadounidense emitió un aviso de huracán para la isla y señaló que se esperaban lluvias e inundaciones repentinas, además de vientos huracanados y niveles de agua elevados.

Toda Jamaica se ha preparado para la llegada de Beryl: los refugios se han abastecido de provisiones, los habitantes han tratado de proteger sus hogares y los barcos se han sacado del agua.

“Insto a todos los jamaicanos a abastecerse de alimentos, pilas, velas y agua. Pongan a salvo sus documentos importantes y retiren cualquier árbol u objeto que pueda poner en peligro sus propiedades”, dijo el primer ministro, Andrew Holness, en la red social X (Twitter).

También hay alertas de tormenta tropical para la costa sur de República Dominicana, desde Punta Palenque hasta el oeste, en la frontera con Haití, y de allí se extiende hasta la localidad haitiana de Anse d’Hainault.

Igualmente la alerta incluye la costa de Belice desde esa ciudad hasta el sur de Chetumal.

Beryl se moverá rápidamente a través de centro del Caribe a 31 kilómetros por hora en dirección noroeste.

El ojo de Beryl, el más temprano en la temporada de huracanes de categoría 4 registrado en la historia, tocó tierra el 1 de julio sobre la isla Cariobacú, en las islas de Barlovento y causó estragos.

El huracán ha dejado al menos tres fallecidos en Granada, donde la tormenta tocó tierra el lunes; uno en San Vicente y las Granadinas y tres en Venezuela, según las autoridades locales.

El primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, declaró que la isla de Carriacou, ha quedado casi aislada, con casas, telecomunicaciones e instalaciones de combustible arrasadas tras el paso del ojo del huracán.

De acuerdo con información del NHC difundida en la red social X (Twitter), se espera que el ojo de Beryl se acerque a las Islas Caimán la noche de este 3 de julio y hasta el jueves.

El NHC pronostica cierto debilitamiento durante el miércoles o jueves de esta semana, pero Beryl será un ciclón mayor o estará en una intensidad cercana a un huracán mientras pasa cerca de Jamaica más tarde hoy y por las Islas Caimán esta noche o temprano el jueves.

