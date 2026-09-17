Durante un ejercicio de entrenamiento: así se estrelló un avión de combate F-16 en Michigan

Medios estadounidenses informaron este 16 de septiembre sobre un avión de combate F-16 que se estrelló en una zona rural de Michigan, sin que se reporten personas heridas o fallecidas por el momento.

De acuerdo con el medio WPBF, el avión era procedente de Texas y se accidentó durante un ejercicio de entrenamiento rutinario.

El piloto del avión logró salir ileso del accidente, ya que logró eyectarse antes de estrellarse.

Según Derek Gutiérrez, especialista en relaciones públicas del 149.º Ala de Caza, el piloto recibe atención médica en un hospital local, pero se negó a dar declaraciones sobre su identidad o sus lesiones.

Con respecto al avión, este llevaba a cabo ejercicios de entrenamiento en una base de la Guardia Nacional de Alpena, ubicada a unos 300 kilómetros al norte de Detroit.

El vehículo estrellado se trataba de un F-16 de la Base Conjunta San Antonio-Lackland, en Texas.

🇺🇸 ÚLTIMA HORA | Cae un F-16 en Blair Township, Michigan.



Testigos vieron el paracaídas. El piloto, de 39 años, está consciente y es atendido. pic.twitter.com/hXXKkkoDoO — Media Oriente (@MediaOriente) September 17, 2026

En redes sociales se viralizaron videos en los que se observa una densa nube de humo en el lugar donde el avión de combate se estrelló.

Vecinos del lugar informaron haber escuchado un fuerte estruendo. Por ejemplo, Wendy Sobeck dijo que escuchó "un ruido muy fuerte" a pocos minutos de su casa de campo.

"Pensamos que había habido un accidente de coche cerca de nuestra casa. Vimos una gran columna de humo negro. No pudimos distinguir qué era, así que mi esposo subió a su camioneta y vio lo que había pasado", dijo Sobeck al medio WPBF.

F-16 FIGHTER JET CRASHES IN BLAIR TOWNSHIP, MICHIGAN: FOX 2 DETROITpic.twitter.com/taa4P2nKpp — NewsWire (@NewsWire_US) September 17, 2026

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