Durante un ejercicio de entrenamiento: así se estrelló un avión de combate F-16 en Michigan

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Durante un ejercicio de entrenamiento: así se estrelló un avión de combate F-16 en Michigan

Un avión de combate F16 se estrelló en una zona rural de Michigan mientras llevaba a cabo ejercicios de entrenamiento.

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Avión de combate F16

Un avión de combate F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea Rumana sobrevuela durante un ensayo del ejercicio naval conjunto FNR 26.10 en el Mar Negro, frente a la costa de Constanza, Rumania, el 14 de agosto de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Medios estadounidenses informaron este 16 de septiembre sobre un avión de combate F-16 que se estrelló en una zona rural de Michigan, sin que se reporten personas heridas o fallecidas por el momento.

De acuerdo con el medio WPBF, el avión era procedente de Texas y se accidentó durante un ejercicio de entrenamiento rutinario.

El piloto del avión logró salir ileso del accidente, ya que logró eyectarse antes de estrellarse.

Según Derek Gutiérrez, especialista en relaciones públicas del 149.º Ala de Caza, el piloto recibe atención médica en un hospital local, pero se negó a dar declaraciones sobre su identidad o sus lesiones.

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Con respecto al avión, este llevaba a cabo ejercicios de entrenamiento en una base de la Guardia Nacional de Alpena, ubicada a unos 300 kilómetros al norte de Detroit.

El vehículo estrellado se trataba de un F-16 de la Base Conjunta San Antonio-Lackland, en Texas.

En redes sociales se viralizaron videos en los que se observa una densa nube de humo en el lugar donde el avión de combate se estrelló.

Vecinos del lugar informaron haber escuchado un fuerte estruendo. Por ejemplo, Wendy Sobeck dijo que escuchó "un ruido muy fuerte" a pocos minutos de su casa de campo.

"Pensamos que había habido un accidente de coche cerca de nuestra casa. Vimos una gran columna de humo negro. No pudimos distinguir qué era, así que mi esposo subió a su camioneta y vio lo que había pasado", dijo Sobeck al medio WPBF.

Lea también: “Debo ir al hospital” el caso del piloto de avión que aterrizó de emergencia en Detroit por sentirse enfermo

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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