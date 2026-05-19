Ébola en África: Cuántas muertes y casos sospechosos se han registrado en la RD del Congo

Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo (RDC) informaron este 19 de mayo que hay aproximadamente 136 personas fallecidas y 543 casos sospechosos de ébola, luego de un brote registrado en la provincia de Ituri.

Según el Ministerio de Salud de la RDC, el brote se registró el pasado 15 de mayo en el este del país.

"Los datos más recientes indican 543 casos sospechosos desde el inicio del brote; entre ellos, se han registrado 136 muertes probables", dijo el ministro de Salud, Roger Kamba.

"Estas cifras incluyen a personas que fallecieron en la comunidad antes de recibir atención médica, así como casos que aún se encuentran bajo investigación", señaló el ministro.

Kamba añadió que los equipos de respuesta se encuentran desplegados en varias zonas, como "Bunia, Rwampara, Lwemba y Nyakunde".

En dichas zonas se concentra la cepa Bundibugyo, que tiene una tasa de letalidad de entre 25% y 40%, de acuerdo con información de Médicos Sin Fronteras.

"Se han puesto en marcha centros de tratamiento y se ha entregado equipo médico para reforzar la atención y limitar la transmisión", afirmó Kamba.

El virus del ébola, según las autoridades, habría comenzado a circular a finales de abril. Además, se descubrieron casos en zonas como la vecina provincia de Kivu del Norte, en la comuna de Katwa, en la urbe de Butembo, y en la capital provincial, Goma.

Fuera de la RDC, Uganda confirmó dos casos en Kampala —incluido uno importado de la RDC— y Sudán del Sur detectó otro caso en el estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez, en 1976.

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