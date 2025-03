Economic blackout: ¿Hará alguna diferencia el boicot y el apagón económico de 24 horas?

El movimiento estadounidense, The People's Union, le propuso a la población del país norteamericano que este viernes 28 de febrero se convirtiera en un día sin gastos, debido a que, durante décadas, "decenas de corporaciones, políticos e industrias han trabajado juntos para manipular el sistema en contra del pueblo estadounidense".

"Estas empresas han construido una economía diseñada para explotar a los trabajadores, reducir los salarios y mantener a la mayoría de nosotros en un estado de lucha. Esas fuerzas han robado nuestra libertad financiera, han manipulado al gobierno y han mantenido el poder en la élite", comentó el fundador del movimiento, John Schwarz.

Ante esta situación, el movimiento en contra de las megacorporaciones estadounidenses solicitó un boicot nacional durante 24 horas, con el objetivo de realizar un apagón económico y golpear a las instituciones financieras que han atrapado a miles en deudas, "inflando las tasas de interés e imposibilitando la capacidad de comprar una casa".

Durante su campaña en redes sociales, titulada: "Economic Blackout", el grupo activista le pidió a los consumidores en Estados Unidos que evitaran las compras en línea; no obstante, si en dado caso tenían que comprar algo en las tiendas físicas, les recomendaron utilizar efectivo, para frustrar a los compañías de tarjetas de crédito y débito.

Hasta el momento, aún no existe una indicación clara de cuántas personas decidieron participar en el apagón económico de los Estados Unidos, el cual se está llevando a cabo durante este viernes 28 de febrero, debido a que las cadenas estadounidenses tampoco han lanzado reportes en relación a los efectos de la protesta a nivel nacional.

De acuerdo con el exsecretario de Trabajo de los Estados Unidos, Robert Reich, hasta las 14 horas no era visible "ninguna reducción por parte de los consumidores", tomando en consideración que realizó una evaluación con diversos ejecutivos minoristas e informes de su red de analistas que monitorean centros comerciales y tiendas.

Lea más: Trump convertirá al inglés en el idioma oficial de EE. UU. por primera vez en la historia del país

"No parece que nadie esté realmente retrocediendo. Si tan solo hay un 5% o un 10% de personas que no están comprando, eso podría suceder cualquier día por la lluvia o la nieve", agregó la educadora en finanzas personales, Tiffany Aliche, quien realizó varias críticas y sugerencias sarcásticas para poder contrarrestar las compras masivas.

A pesar que decenas de personas publicaron videos en las redes sociales diciendo que no iban a realizar ninguna compra este viernes 28 de febrero, muchas empresas de investigación no percibieron el impacto inmediato del apagón económico en las ventas, por lo que se especula que no tuvo consecuencias comerciales importantes.

Sin embargo, a pesar que las megacorporaciones en Estados Unidos no resultaron afectadas, las pequeñas empresas sí se han beneficiado de los compradores que tomaron la decisión aprovechar el día del apagón económico para visitar las tiendas independientes de su comunidad y apoyar directamente a los pequeños empresarios.

En redes sociales, Mischa Roy, la propietaria de una tienda de té en Northampton, Massachusetts, llamada Spill the Tea, confesó que había reducido su personal debido al boicot comercial; no obstante, sus ventas aumentaron y Mischa señaló que muchos de sus clientes leales empezaron a comprar artículos atípicos como cristales y velas.

A consumer-activist group founded by John Schwarz has launched a grassroots campaign to halt spending online or instore and not use credit or debit cards for 24 hours on Friday, Feb. 28.

Read more: https://t.co/DANB6h0yAV pic.twitter.com/TVwBz80aIV