Donald Trump discute con Volodímir Zelenski y lo acusa de estar “jugando” con la Tercera Guerra Mundial

Donald Trump y Volodimir Zelenski discutieron en la Oficina Oval de la Casa Blanca en una escena en la que el presidente estadounidense alzó la voz para exigir a su invitado que sea "agradecido".

El conflicto verbal comenzó cuando el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo al mandatario ucraniano que estaba siendo irrespetuoso con los estadounidenses al intentar imponer condiciones. Zelenski viajó a Washington para firman un acuerdo sobre la explotación de minerales y hablar de la guerra con Rusia.

Trump reaccionó y le reprochó a Zelenski que se estaba poniendo en una mala posición, además lo señalo que no tener cartas en la mano para solventar el conflicto con Rusia. "No nos digas lo que vamos a sentir. Estamos tratando de solucionar un problema. No nos digas lo que vamos a sentir".

"Su gente es muy valiente, pero o alcanzan un acuerdo o los dejamos solos, y si los dejamos solos, lucharán", advirtió Trump a su homólogo.

Durante la tensa reunión, Trump dijo que Zelenski esta jugando con la vida de millones de personas y con la Tercera Guerra Mundial. Lo cual negó de inmediato el ucraniano.

Las declaraciones ante la prensa duró 30 minutos, cuando la tensión estalló. El republicano también afirmó que Zelenski no estaba en posición de dictar condiciones sobre la guerra.

Vance preguntó a Zelenski si alguna vez había expresado su agradecimiento por la ayuda estadounidense y le recriminó que, en septiembre del 2024, en plena campaña presidencial, visitara una fábrica de municiones en Pensilvania, en lo que fue percibido como un gesto a favor del Partido Demócrata.

Trump, visiblemente enfadado, le dijo que Ucrania "está en muchos problemas" y advirtió que "va a ser difícil hacer un trato porque las actitudes deben cambiar".

Watch this carefully. Very important.

pic.twitter.com/wdM3XdbrH1 — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2025

Zelenski intentó rebajar la tensión asegurando que ya había expresado su agradecimiento en varias ocasiones y explicó que él no piensa en si tiene "una buena mano o no" en la negociación, como sugería Trump, ya que es el presidente de un país en guerra.

La visita comenzó tensa. "Viene muy elegante hoy", comentó el presidente estadounidense sobre Zelenski, vestido como de costumbre con un atuendo con acentos militares, en vez de con traje y corbata.

El jefe de Estado ucraniano aseguró, antes de la discusión, que Trump estaba del lado de Ucrania, y el republicano de 78 años se felicitó por haber alcanzado un acuerdo "muy justo" sobre el acceso a los recursos ucranianos.

Sin embargo, Zelenski agregó que no se debe hacer ningún compromiso con Vladimir Putin, a quien calificó de asesino.

Trump dijo haber hablado "muchas" veces recientemente con el presidente ruso, con quien estrechó relaciones después de su regreso al poder el pasado 20 de enero.

Según la agenda de la Casa Blanca publicada antes del encuentro, estaba previsto que Trump y Zelenski almorzaran juntos tras la reunión en el Despacho Oval y, posteriormente, se prevé una rueda de prensa conjunta.

Asimismo, se esperaba que este viernes firmaran un acuerdo por el que Ucrania compartirá el 50 % de los ingresos derivados de la explotación de sus recursos naturales como paso previo a un posible pacto de paz con Rusia, un compromiso que ha generado suspicacias en Kiev.