La Casa Blanca revela quién es el verdadero administrador del DOGE y no es Elon Musk

El pasado martes 25 de febrero, la Casa Blanca reveló que el magnate Elon Musk "técnicamente no forma parte" del equipo oficial del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), a pesar que el presidente Donald Trump había mencionado que el sudafricano era el administrador de la agencia.

De acuerdo con la secretaria de prensa en la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Elon Musk no es el encargado de realizar o definir la actual reestructuración en las agencias federales de los Estados Unidos, debido a que el magnate únicamente es "uno de los principales asesores" del mandatario republicano, quien confía plenamente en él.

La declaración de Leavitt surgió tras los reclamos por parte de algunos jefes de diversas agencias federales, como por ejemplo, los líderes del Pentágono, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Energía, quienes se oponen a la idea de que Musk acceda a los sistemas gubernamentales.

Los funcionarios consideran que el sudafricano está ejerciendo un poder "prácticamente sin control" y podría estar violando la Constitución de los Estados Unidos, por lo cual, el nuevo rol de Elon Musk en el DOGE podría redefinir el rumbo del conflicto, ya que el departamento planea despedir a miles de trabajadores federales en marzo.

La administración de Donald Trump mencionó que Elon Musk "no tiene la autoridad real para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo", debido a que su única función es asesorar al presidente republicano, quien también tiene otros consultores principales dentro de la Casa Blanca, cuya labor es compartir sugerencias y consejos.

Ante esta situación, la Casa Blanca publicó una nueva documentación relacionada con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, en donde revelan que la persona al frente del DOGE es Amy Gleason, una funcionaria de 53 años que trabajó del 2018 al 2023 en el Servicio Digital de los Estados Unidos, una agencia federal que ya no existe.

"Amy Gleason ha sido la administradora del DOGE durante bastante tiempo, creo que tal vez desde hace un mes. Es una gran funcionaria y está haciendo bien su trabajo como administradora. Todos ya lo sabían pero ahora se lo decimos a ustedes porque los medios son perros de caza", anunció la secretaria de prensa en la Casa Blanca.

Según Karoline Leavitt, la jefa del DOGE también trabajó como “directora de productos” en dos empresas de atención médica con sede en Nashville: Russell Street Ventures y Main Street Health, dos compañías que fueron fundadas por el empresario Brad Smith, quien trabajó en la primera administración de Donald Trump en el sector de la salud.

El sitio web de Russell Street Ventures indica que Amy Gleason trabajó con médicos de atención primaria en áeras rurales y además, también "encabezó los esfuerzos tecnológicos para la respuesta federal al covid-19", trabajando en proyectos con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Asimismo, Amy también tiene una empresa de consultoría, llamada Gleason Strategies, en donde se ha mostrado como una activista en contra de la afección "Miositis Juevnil", una enfermedad autoinmune poco común que afectó a su hija y usualmente causa debilidad muscular y sarpullido en la piel de los niños y los adolescentes.

.@PressSec: "Amy Gleason has been the DOGE administrator for quite some time, I believe several weeks, maybe a month...She's a career official. She's doing her job as the Administrator...Everybody knew and we said who she was to all of you because you are hounds in the media." pic.twitter.com/nzTdHVMI8C