Editor de la revista Time revela los motivos para elegir por segunda vez a Donald Trump como Persona del Año

El empresario republicano, de 78 años, ganador de las elecciones del 5 de noviembre, fue también Persona del Año de Time en 2016, el año que ganó también las elecciones presidenciales frente a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

“En la cúspide de su segunda Presidencia, todos nosotros (desde sus partidarios más fanáticos hasta sus críticos más fervientes) vivimos en la Era de Trump“, según el editor jefe de Time, Sam Jacobs, en un articulo publicado en X.

Jacbs agrega que esta vez no fue difícil escoger quien fue el individuo que, para bien o para mal, hizo más para moldear el mundo y los titulares durante los últimos doce meses, algo que la revista viene haciendo desde hace 97 años.

“Desde que comenzó a postularse para presidente en 2015, quizás nadie haya desempeñado un papel más importante en el cambio del curso de la política y la historia que Trump”, sostiene.

Jacobs afirma que Trump sorprendió a muchos al ganar la Casa Blanca en 2016, luego dirigió a Estados Unidos a través de un mandato caótico que incluyó el primer año de una pandemia, así como un período de protesta a nivel nacional, y que terminó con su pérdida de las elecciones por siete millones de votos y provocando el violento ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

“Los inteligentes apostaron que habíamos sido testigos del fin de Trump“, dice al reconocer que se equivocaron.

“Si ese momento marcó el punto más bajo de Trump, hoy somos testigos de su apoteosis“, agrega.

Además de Trump, en la lista de diez finalistas a Persona del Año 2024 estaban la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el empresario Elon Musk, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien fue derrotada por Trump en las elecciones del 5 de noviembre.

Jacobs menciona en su artículo como Trump eliminó a sus rivales republicanos por la nominación en un tiempo casi récord y los obstáculos que supuso para su campaña las acusaciones que ha afrontado en la justicia por 34 delitos graves.

“Su único debate con el presidente Joe Biden en junio llevó a la eventual salida de su oponente de la carrera. Dieciséis días después, sobrevivió a un intento de asesinato en un mitin de campaña”, agrega.

