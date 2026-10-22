EE. UU. acuerda la compra de 850 cazas F-35 en 10 años: el millonario negocio que aún debe aprobar el Congreso

El Departamento de Defensa de Estados Unidos y la compañía estadounidense Lockheed Martin anunciaron este jueves 22 de octubre un acuerdo para la producción y compra de 850 aviones de combate F-35 durante los próximos 10 años, en lo que podría convertirse en el mayor contrato de la historia de este programa militar.

El convenio, que busca modernizar y ampliar el programa F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, requiere la aprobación y el financiamiento del Congreso estadounidense antes de concretarse.

Aunque las partes no precisaron el valor total de la operación, cada F-35 tiene un costo aproximado de US$100 millones. Los precios definitivos y los calendarios de entrega deberán establecerse en los contratos correspondientes.

Qué incluye el acuerdo entre el Pentágono y Lockheed Martin

El acuerdo marco contempla la fabricación de aeronaves, el suministro de repuestos iniciales, equipos para modificaciones y servicios de mantenimiento destinados a la flota mundial de F-35.

Lockheed Martin se comprometió a mantener una capacidad de producción de 156 aviones anuales, aunque esa cifra corresponde al ritmo de fabricación previsto y no significa que las 850 unidades del acuerdo se distribuirán uniformemente durante la década.

🇺🇸 EEUU l El Pentágono anunció un acuerdo de producción y compra de 850 aviones de combate F-35 Lightning II durante la próxima década. La iniciativa busca ampliar la producción y reducir costos, pero aún depende de la aprobación y financiación del Congreso de Estados Unidos. Como parte del acuerdo, Lockheed Martin se comprometió a producir 156 aeronaves al año y financiar proyectos por $7,000 millones para respaldar el programa. Según la compañía, el plan permitiría generar ahorros de miles de millones de dólares mediante contratos a largo plazo y descuentos por volumen. — Caoz (@Caoz_ES) October 22, 2026

Según el Pentágono, el convenio busca fortalecer la industria de defensa estadounidense y garantizar la disponibilidad de aeronaves y componentes.

Por su parte, Lockheed Martin aseguró que los compromisos de largo plazo permitirían ahorrar miles de millones de dólares mediante precios previamente acordados y descuentos por volumen.

Lockheed Martin invertirá US$7 mil millones

Como parte del acuerdo, Lockheed Martin financiará proyectos por US$7 mil millones destinados a fortalecer la producción y mejorar el suministro de componentes y el funcionamiento de las aeronaves.

Michael Duffey, principal responsable de adquisiciones del Pentágono, destacó que el convenio representa un cambio en la planificación de la producción militar estadounidense.

🇺🇸‼️ | El Departamento de Defensa de EE. UU. y Lockheed Martin alcanzaron un acuerdo marco de diez años para producir 850 cazas furtivos F-35 a una tasa de 156 unidades anuales, marcando la mayor contratación en los 25 años del programa. El pacto busca estabilizar la cadena de suministro militar y sostener la flota global, e incluye el compromiso de Lockheed de autofinanciar 7.000 millones de dólares para mejorar repuestos y confiabilidad del avión. — UHN Plus (@UHN_Plus) October 23, 2026

"Hemos cambiado de manera fundamental la forma en que estabilizamos la base industrial de defensa estadounidense, para producir con rapidez y a gran escala", declaró Duffey, citado en el comunicado oficial.

El funcionario añadió que el nuevo esquema busca vincular los incentivos financieros con el desempeño de los fabricantes y las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Cómo son los cazas F-35 y por qué son importantes

El F-35 Lightning II es un avión de combate de quinta generación desarrollado por Lockheed Martin con participación de Estados Unidos y varios países aliados.

Foto de archivo: Un caza F-35B Lightning II de la Infantería de Marina de Estados Unidos, desplegado en Puerto Rico en septiembre del 2025. El Gobierno de Donald Trump envió 10 aeronaves de este tipo a la antigua base de Roosevelt Roads. (Foto: Prensa Libre, EFE/Departamento de Guerra de EE. UU.)

Incorpora tecnología furtiva, diseñada para reducir su detección por radares enemigos, además de sensores avanzados y sistemas para compartir información durante las operaciones militares.

El Pentágono y Lockheed Martin anunciaron este jueves un plan para fabricar 850 cazas F-35 para Estados Unidos durante diez años. El acuerdo marco también contempla repuestos, modificaciones y mantenimiento. El plan todavía requiere autorización plurianual y las asignaciones presupuestarias correspondientes. Después deberán definirse los precios, las condiciones y los calendarios del contrato definitivo. La empresa indicó que el esquema busca dar estabilidad a los proveedores, mejorar la disponibilidad de la flota y reducir costos mediante compras a largo plazo. Son objetivos del proyecto, no ahorros ya materializados. — Guillermo Gomez (@G_GomezJ) October 22, 2026

Existen tres variantes del F-35, adaptadas a distintas necesidades de las fuerzas armadas, incluidas operaciones desde pistas convencionales y portaaviones.

De acuerdo con Lockheed Martin, hay más de mil 375 aeronaves F-35 desplegadas en el mundo, mientras la flota internacional supera el millón de horas de vuelo.

Los desafíos del programa F-35

El anuncio ocurre mientras Estados Unidos busca sustituir progresivamente aeronaves de generaciones anteriores, como los F-15 y F-16.

Sin embargo, el programa F-35 enfrenta cuestionamientos relacionados con sus costos y el funcionamiento de algunos sistemas de combate.

Un informe de la Fuerza Aérea estadounidense presentado al Congreso advirtió que Lockheed Martin continúa produciendo y modernizando los F-35, pero que algunas aeronaves presentan deficiencias importantes en sus sistemas de combate, según información citada por Bloomberg.

El fabricante deberá afrontar esos desafíos mientras mantiene la producción y desarrolla mejoras tecnológicas para una flota que también cuenta con demanda internacional.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.