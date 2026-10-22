EE. UU. acuerda la compra de 850 cazas F-35 en 10 años: el millonario negocio que aún debe aprobar el Congreso

Internacional

EE. UU. acuerda la compra de 850 cazas F-35 en 10 años: el millonario negocio que aún debe aprobar el Congreso

El Pentágono y Lockheed Martin anunciaron un acuerdo para producir cientos de aviones de combate F-35 durante la próxima década. El plan incluye inversiones multimillonarias, mantenimiento y suministro de repuestos.

|

time-clock

USA4639. WASHINGTON (DC, EEUU), 18/09/2025.- Fotografía divulgada este jueves por el Departamento de Guerra de Estados Unidos donde se muestra uno de los aviones F-35B Lightning II del Escuadrón de Ataque de la Infantería de Marina 225 en Puerto Rico. El Departamento de Guerra de EE.UU. confirmó que envió cazas de última generación F-35B a Puerto Rico para que participen en el operativo que Washington ha activado para combatir el narcotráfico en el Caribe, un despliegue que Venezuela ha denunciado por considerar que busca forzar un cambio de Gobierno en Caracas. EFE/Departamento de Guerra EEUU /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Foto de archivo: Un avión de combate F-35B Lightning II de la Infantería de Marina de Estados Unidos, desplegado en Puerto Rico en septiembre del 2025. El Pentágono y Lockheed Martin anunciaron un acuerdo para adquirir 850 cazas de la familia F-35 durante 10 años. (Foto: Prensa Libre, EFE/Departamento de Guerra de EE. UU.)

El Departamento de Defensa de Estados Unidos y la compañía estadounidense Lockheed Martin anunciaron este jueves 22 de octubre un acuerdo para la producción y compra de 850 aviones de combate F-35 durante los próximos 10 años, en lo que podría convertirse en el mayor contrato de la historia de este programa militar.

El convenio, que busca modernizar y ampliar el programa F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, requiere la aprobación y el financiamiento del Congreso estadounidense antes de concretarse.

Aunque las partes no precisaron el valor total de la operación, cada F-35 tiene un costo aproximado de US$100 millones. Los precios definitivos y los calendarios de entrega deberán establecerse en los contratos correspondientes.

Qué incluye el acuerdo entre el Pentágono y Lockheed Martin

El acuerdo marco contempla la fabricación de aeronaves, el suministro de repuestos iniciales, equipos para modificaciones y servicios de mantenimiento destinados a la flota mundial de F-35.

Lockheed Martin se comprometió a mantener una capacidad de producción de 156 aviones anuales, aunque esa cifra corresponde al ritmo de fabricación previsto y no significa que las 850 unidades del acuerdo se distribuirán uniformemente durante la década.

Según el Pentágono, el convenio busca fortalecer la industria de defensa estadounidense y garantizar la disponibilidad de aeronaves y componentes.

Por su parte, Lockheed Martin aseguró que los compromisos de largo plazo permitirían ahorrar miles de millones de dólares mediante precios previamente acordados y descuentos por volumen.

Lockheed Martin invertirá US$7 mil millones

Como parte del acuerdo, Lockheed Martin financiará proyectos por US$7 mil millones destinados a fortalecer la producción y mejorar el suministro de componentes y el funcionamiento de las aeronaves.

Michael Duffey, principal responsable de adquisiciones del Pentágono, destacó que el convenio representa un cambio en la planificación de la producción militar estadounidense.

"Hemos cambiado de manera fundamental la forma en que estabilizamos la base industrial de defensa estadounidense, para producir con rapidez y a gran escala", declaró Duffey, citado en el comunicado oficial.

EN ESTE MOMENTO

Luis Lara Grojec, de Banco Industrial, es reconocido como Gerente del Año 2026 por la AGG

Right
Un agente de la PNC fue enviado a capacitación legal tras citar una disposición de Perú para justificar una solicitud de identificación en Guatemala. El caso generó cuestionamientos sobre la preparación policial.

“¿Ustedes son de Perú? ¡Aquí es Guatemala!”: PNC envía a capacitación a agente por citar ley peruana

Right

El funcionario añadió que el nuevo esquema busca vincular los incentivos financieros con el desempeño de los fabricantes y las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Cómo son los cazas F-35 y por qué son importantes

El F-35 Lightning II es un avión de combate de quinta generación desarrollado por Lockheed Martin con participación de Estados Unidos y varios países aliados.

Foto de archivo: Un caza F-35B Lightning II de la Infantería de Marina de Estados Unidos, desplegado en Puerto Rico en septiembre del 2025. El Gobierno de Donald Trump envió 10 aeronaves de este tipo a la antigua base de Roosevelt Roads. (Foto: Prensa Libre, EFE/Departamento de Guerra de EE. UU.)

Incorpora tecnología furtiva, diseñada para reducir su detección por radares enemigos, además de sensores avanzados y sistemas para compartir información durante las operaciones militares.

Existen tres variantes del F-35, adaptadas a distintas necesidades de las fuerzas armadas, incluidas operaciones desde pistas convencionales y portaaviones.

De acuerdo con Lockheed Martin, hay más de mil 375 aeronaves F-35 desplegadas en el mundo, mientras la flota internacional supera el millón de horas de vuelo.

Los desafíos del programa F-35

El anuncio ocurre mientras Estados Unidos busca sustituir progresivamente aeronaves de generaciones anteriores, como los F-15 y F-16.

Sin embargo, el programa F-35 enfrenta cuestionamientos relacionados con sus costos y el funcionamiento de algunos sistemas de combate.

Un informe de la Fuerza Aérea estadounidense presentado al Congreso advirtió que Lockheed Martin continúa produciendo y modernizando los F-35, pero que algunas aeronaves presentan deficiencias importantes en sus sistemas de combate, según información citada por Bloomberg.

El fabricante deberá afrontar esos desafíos mientras mantiene la producción y desarrolla mejoras tecnológicas para una flota que también cuenta con demanda internacional.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Caza Donald Trump Estados Unidos Tendencias internacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM