¿Qué dijo Irán sobre el presunto derribo de tres cazas F-35 de E.E UU. en Jordania?

Este 30 de julio, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) afirmó haber derribado tres cazas F-35 de Estados Unidos durante un reciente ataque contra una base en Jordania.

Mediante un comunicado difundido por la agencia Tasnim, la IRGC aseguró que su fuerza aeroespacial atacó los cazas con misiles balísticos.

"Los objetivos fueron la plataforma de despliegue y el hangar de mantenimiento de los cazas F-35 estadounidenses en la base aérea de Al Azraq", informa el comunicado.

"Como resultado, tres aviones F-35 fueron destruidos por completo y otros tres sufrieron daños considerables", agrega.

El escrito añade que también se confirmaron "la muerte de varios oficiales, personal técnico y de mantenimiento enemigo".

Hasta el momento, ni Washington ni Amán han confirmado el ataque ni las muertes que las autoridades iraníes han señalado.

De hecho, el Comando Central de EE. UU. ha publicado recientemente en redes sociales que "ninguna aeronave ha sido destruida o dañada en recientes intentos de ataques iraníes".

Over the past few hours, Iranian state media have continued to report false claims by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) – three in particular.



🚫 FIRST CLAIM: The IRGC (again) claims free and open routes through the Strait of Hormuz are dangerous for commercial… pic.twitter.com/J34ILmDvyk — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

La IRGC afirmó que este ataque responde a una ofensiva de Estados Unidos contra dos viviendas en la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de fricción en el conflicto entre ambos países.

Horas antes de este jueves, el Ejército de Jordania anunció que había interceptado y derribado cinco misiles lanzados contra su territorio y acusó a Irán del ataque, cuando Teherán aún no había reivindicado ninguna ofensiva.

Esto ocurrió después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) completó una nueva oleada de ataques contra Irán e impactó decenas de objetivos militares, en respuesta a un intento de lanzamiento de misiles contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

💥🇺🇸 "En respuesta al crimen": Irán afirma haber atacado una base de EEUU en Jordania, destruyendo 3 cazas F-35



💬 "El enemigo estadounidense, impotente ante un enfrentamiento militar directo, utilizó sus bases ocupadas en su país [Jordania] para lanzar un ataque aéreo con… pic.twitter.com/chz1iSHRK1 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 30, 2026

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