Por qué millones de beneficiarios de Medicare enfrentarían un aumento en las primas de sus medicinas en EE. UU.

Un reciente reportaje de The Wall Street Journal reveló que el Gobierno de Donald Trump anunció su intención de finalizar un programa que reducía el costo de las primas mensuales de la cobertura de medicamentos para los beneficiarios de Medicare.

El artículo, junto con publicaciones de otros medios estadounidenses, como The New York Times, señala que esta iniciativa podría afectar a millones de estadounidenses, principalmente mayores de 65 años, quienes podrían enfrentar el próximo año un aumento en las primas de sus medicamentos.

The New York Times explica que entre el 2025 y el 2026 el gobierno federal otorgó a las aseguradoras de salud millones de dólares en subsidios para mantener bajas las primas de medicamentos.

Sin estos subsidios, según el medio, los beneficiarios de Medicare tendrían que pagar cientos de dólares más al año por sus planes médicos.

Ambos medios citan al administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), Mehmet Oz, quien afirmó el pasado 28 de julio que los subsidios fueron cancelados porque "las aseguradoras ya no los necesitaban".

"Las primas aumentarán menos de $10 para la mayoría de los beneficiarios de Medicare, e incluso muchos verán primas más bajas", afirmó el administrador.

A pesar del anuncio del Gobierno de Trump, aún no está claro cuántas personas tendrán que pagar más ni cuál será el aumento. El CMS afirmó que espera publicar las nuevas primas mensuales de los planes individuales en septiembre.

The Wall Street Journal afirma que aproximadamente 25 millones de estadounidenses tienen planes independientes.

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