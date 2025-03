EE. UU. advierte que “todo el mundo debe prepararse” para los aranceles

“Si quieren evitar o reducir los aranceles, simplemente pueden eliminar o reducir los que imponen a nosotros. Es una cuestión de equilibrio e igualdad. Es una forma justa y razonable de ver las cosas“, afirmó en una entrevista con el diario italiano ‘Repubblica’.

“Todo se trata de reciprocidad y equidad: los trataremos como ellos nos tratan a nosotros“, añadió.

La Casa Blanca anunció el martes que los aranceles recíprocos entrarán en vigor el 2 de abril contra países que Washington considere que aplican barreras arancelarias y no arancelarias contra sus bienes y servicios.

El secretario de Comercio también insistió en que las empresas extranjeras que trasladen sus fábricas a EE.UU. no estarán sujetas a estas tarifas: “Si produces en EE.UU., no pagas aranceles“.

President Donald Trump is likely to defer tariffs on Canada and Mexico for all goods and services covered by the North American trade agreement known as USMCA, Commerce Secretary Howard Lutnick said. https://t.co/jnOamohu0f