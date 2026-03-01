Internacional
EE. UU. confirma tres soldados muertos y lanza ataque contra Irán
Washington confirmó los muertos y heridos en la Operación Furia Épica y negó que Irán haya impactado el portaaviones USS Abraham Lincoln, en medio de tensión militar.
El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln no sufrió daños tras el supuesto ataque de Irán, confirmó el Comando Central de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Centcom)
Tres militares estadounidenses murieron y cinco resultaron gravemente heridos durante la Operación Furia Épica contra Irán, informó este domingo el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
El mando militar señaló que otros efectivos sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y que están en proceso de reincorporación al servicio. “Las principales operaciones de combate continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en marcha”, añadió en una actualización.
“La situación es fluida, por lo que, por respeto a las familias, retendremos información adicional, incluidas las identidades de nuestros guerreros caídos, hasta 24 horas después de que se haya notificado a los familiares”, publicó EE. UU. en sus redes sociales.
Ataque fallido de Irán
El Comando Central de Estados Unidos afirmó que son falsos los señalamientos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) sobre un ataque al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln.
“El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron. El Lincoln continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del Centcom para defender al pueblo estadounidense, eliminando las amenazas del régimen iraní”, escribió el Comando Central.
De acuerdo con un comunicado de los Guardianes de la Revolución de Irán, el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln fue atacado por cuatro misiles balísticos. Afirmaron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.
EE. UU. ataca buque iraní
El Comando Central informó que un buque de guerra iraní de clase Jamaran fue atacado por fuerzas estadounidenses como parte de la operación, y se hundió en el Golfo de Omán, en el muelle de Chah Bahar.
“Como dijo el presidente, los miembros de las fuerzas armadas iraníes, el CGRI y la policía deben deponer las armas. Abandonen el buque”, declaró el comando.