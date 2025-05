EE. UU. dice que deportará a la familia de indocumentado colombiano que atropelló a una estadounidense

“Un extranjero ilegal mató a Kaitlyn Weaver mientras conducía imprudentemente a 90 millas por hora sin licencia. El (fiscal de distrito) le dejó en libertad vigilada. El ICE lo arrestó a él, y a su familia entera de extranjeros ilegales. Ahora afrontan la deportación“, indica una publicación en las redes sociales oficiales.

El mensaje agrega que “las vidas estadounidenses no son sustituibles“, y va acompañado de una imagen en la que se ve a una persona con el rostro tapado, supuestamente el inmigrante que mató a Weaver, esposado y con una cadena a su cintura, junto a un retrato de la joven fallecida.

Weaver, de 24 años, murió en el atropello provocado en julio de 2024 en Aurora (Colorado) por un adolescente colombiano de 16 años -sin identificar, por ser menor- quien posteriormente llegó a un acuerdo con la Fiscalía para salir en libertad bajo fianza y realizar servicios comunitarios, según medios locales.

La oficina de ICE en Denver (Colorado) indicó en X que el adolescente colombiano “condenado por conducción imprudente resultante en la muerte” fue detenido la semana pasada y está en custodia pendiente de una audiencia de inmigración, pero no dio datos sobre su familia.

