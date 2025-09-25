EE. UU. difunde imágenes del despliegue de su grupo anfibio en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos compartió este miércoles un video que muestra entrenamientos militares en el Caribe, parte del despliegue ordenado por el Gobierno de Donald Trump para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región.

Las imágenes, acompañadas de sonidos de tormenta, presentan a la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (SOC, por sus siglas en inglés) en prácticas de desembarco anfibio y otras maniobras, incluyendo operaciones de combate en tierra y aire.

Los entrenamientos se llevaron a cabo durante las primeras semanas de septiembre en apoyo a las prioridades del Comando Sur (SOUTHCOM). Esta unidad forma parte de la misión de EE. UU. en el Caribe, respaldada por destructores, buques de asalto y transporte anfibio, así como aeronaves F-35B desplegadas en Puerto Rico.

El Comando Sur ya había publicado un video parecido. En este, las maniobras incluyen disparos de misiles Trident II D5, lanzados desde un submarino de la clase Ohio, con capacidad nuclear y alcance de hasta 12 mil kilómetros, uno de estos proyectiles iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico.

El despliegue del operativo incluye al menos ocho buques, un submarino de la clase Los Ángeles sin capacidad nuclear y varios cazas F-35B. Estas acciones forman parte de la estrategia militar de Washington en el territorio.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de intentar forzar un cambio de régimen en Caracas. El lunes, el régimen chavista envió una carta a Donald Trump definiendo como "absolutamente falsas" las acusaciones sobre la supuesta participación de Venezuela en el narcotráfico y solicitó mantener la paz.

Como respuesta, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó el comunicado afirmando que "contenía muchas mentiras" y reafirmó que la posición del gobierno republicano sobre Venezuela no ha cambiado, calificando al régimen de Maduro como "ilegítimo".