EE. UU. difunde imágenes del despliegue de su grupo anfibio en el Caribe

Internacional

EE. UU. difunde imágenes del despliegue de su grupo anfibio en el Caribe

Marines y buques de asalto efectúan prácticas de tiro y despliegue aéreo como estrategia de Washington en el Caribe.

Valeria Juárez-Paz

|

A US Marine arrives to Jose Aponte de la Torre Airport, former Roosevelt Roads Naval Station, in Ceiba, Puerto Rico on September 1, 2025. According to the US Department of Defense, beginning on Aug. 31, US Marines and Sailors from the 22nd Marine Expeditionary Unit will be conducting amphibious training and flight operations in Southern Puerto Rico to enhance the 22nd MEUs readiness and capabilities. (Photo by Jaydee Lee SERRANO / AFP)

Imagen de referencia. Fuerzas armadas estadounidenses se encuentran en el Caribe para combatir a narcotraficantes cuyo origen atribuye a Venezuela. (Foto Prensa Libre: AFP)

El Comando Sur de Estados Unidos compartió este miércoles un video que muestra entrenamientos militares en el Caribe, parte del despliegue ordenado por el Gobierno de Donald Trump para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región.

Las imágenes, acompañadas de sonidos de tormenta, presentan a la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (SOC, por sus siglas en inglés) en prácticas de desembarco anfibio y otras maniobras, incluyendo operaciones de combate en tierra y aire.

Los entrenamientos se llevaron a cabo durante las primeras semanas de septiembre en apoyo a las prioridades del Comando Sur (SOUTHCOM). Esta unidad forma parte de la misión de EE. UU. en el Caribe, respaldada por destructores, buques de asalto y transporte anfibio, así como aeronaves F-35B desplegadas en Puerto Rico.

El Comando Sur ya había publicado un video parecido. En este, las maniobras incluyen disparos de misiles Trident II D5, lanzados desde un submarino de la clase Ohio, con capacidad nuclear y alcance de hasta 12 mil kilómetros, uno de estos proyectiles iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico.

LECTURAS RELACIONADAS

AME904. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 19/09/2025.- Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra una embarcación en llamas luego de ser atacada en el mar Caribe. Trump informó este viernes que el Ejército realizó un nuevo ataque cinético "letal" contra un "barco afiliado a una organización terrorista" y confirmó la muerte de tres presuntos narcotraficantes. (Foto Prensa Libre: EFE/ @realdonaldtrump)

El aumento de tropas estadounidenses en el Caribe indica una campaña más amplia contra Venezuela

AME5525. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 02/09/2025.- El buque de guerra USS Sampson (DDG-102) de la Armada de los Estados Unidos zarpa de la Terminal de Cruceros Amador este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Otro buque destructor del ejército de Estados Unidos está en Panamá

¿Qué dice la carta que Maduro le envió a Trump? Venezuela propone diálogo con Estados Unidos

El despliegue del operativo incluye al menos ocho buques, un submarino de la clase Los Ángeles sin capacidad nuclear y varios cazas F-35B. Estas acciones forman parte de la estrategia militar de Washington en el territorio.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de intentar forzar un cambio de régimen en Caracas. El lunes, el régimen chavista envió una carta a Donald Trump definiendo como "absolutamente falsas" las acusaciones sobre la supuesta participación de Venezuela en el narcotráfico y solicitó mantener la paz.

Como respuesta, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó el comunicado afirmando que "contenía muchas mentiras" y reafirmó que la posición del gobierno republicano sobre Venezuela no ha cambiado, calificando al régimen de Maduro como "ilegítimo".

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de U.S. Southern Command (@ussouthcom)

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de USS Iwo Jima (LHD 7) (@uss_iwo_jima)

ESCRITO POR:

Valeria Juárez-Paz

Valeria Juárez-Paz

Lee más artículos de Valeria Juárez-Paz

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Caribe Estados Unidos Tendencias mundiales Venezuela 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS